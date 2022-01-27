С апреля антибиотики будут отпускаться только по э-рецепту. Как его получить?

С апреля 2022 года антибиотики в аптеках начнут отпускать только пациентам с э-рецептом. Что это такое и как получить лекарство?

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге 27 января, передает NNS.

По его словам, это должно решить проблему неконтролируемого и нецелевого использования препаратов и поможет предотвратить развитие устойчивости к антибиотикам.

По данным Центра общественного здоровья, почти 64% людей ошибочно считают, что ОРВИ и простуду можно лечить антибиотиками. Такое неправильное потребление этих препаратов приводит к тому, что они теряют свою эффективность и меньше защищают от серьезных инфекций, уверяет Ляшко.

Министр подчеркнул, что антибиотики лечат инфекционные болезни, вызванные бактериями, и совсем неэффективны в борьбе с вирусными болезнями.

Напомним, с 1 января 2022-го больницы начали вести учет общего потребления 29 антибиотиков. В Минздраве указывали, что это позволит увидеть, сколько антибиотиков (и каких именно) назначают врачи пациентам в стационарных отделениях.

О планах продавать антибиотики только по электронному рецепту тогдашний глава Минздрава Максим Степанов заявлял еще в конце 2020 года. Все остальные лекарственные средства планируют начать отпускать по э-рецепту с 2023 года.

Что такое э-рецепт и как он работает?

Это рецепт, пишет Громадське, выписанный семейными врачами, терапевтами или педиатрами с помощью электронной системы здравоохранения.

Чтобы воспользоваться им, нужно прийти на прием к врачу (по декларации). После установления диагноза он должен проверить актуальность мобильного номера пациента и в электронной системе выписать рецепт.

Далее на телефон пациента приходит СМС с кодом рецепта и кодом подтверждения для получения лекарств в аптеке. Получив СМС, он может пойти в любую аптеку-участницу программы «Доступные лекарства» и получить препараты.

Провизору нужно лишь назвать номер рецепта, после чего пациенту предложат на выбор нужные лекарства. Надо выбрать какое-то одно из лекарственных средств и назвать четырехзначный код. После этого пациент получает то, что ему было прописано в рецепте.

Почему следует контролировать использование антибиотиков?

Антибиотики — это лекарства, предназначенные убивать бактерии, которые являются причиной той или иной болезни. Однако люди, не понимающие разницы между препаратами и их действием, часто пытаются лечить с помощью антибиотиков множество болезней — от насморка до вирусных гепатитов. В то же время на вирусы антибиотики не действуют вообще.

Неправильное использование антибиотиков может вызвать антибиотикорезистентность. То есть у людей, злоупотребляющих лекарством, среди хорошо известных нам бактерий возникают штаммы (разновидности), нечувствительные к антибиотикам, которыми их успешно лечили раньше. Иногда это означает, что на них не действует ни один из известных антибиотиков.

Проблема неправильного применения антибиотиков существовала задолго до пандемии коронавируса, но сейчас она приобрела особые масштабы. Министр здравоохранения Максим Степанов в 2020 году заявлял, что потребление антибиотиков выросло в 3,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2019-го.

Вакцинированные украинцы смогут получить еще 500 грн и оплатить коммуналку в рамках “єПідтримки”: детали