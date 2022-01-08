С 8 января объявления о вакансиях составляйте без нарушений: в Украине заработали штрафы

В Украине 8 января заработали изменения в законе о рекламе, согласно которым работодателей будут штрафовать за указание в вакансиях желаемого пола, возраста, расы, цвета кожи и т.д.

Об этом говорится в изменениях закона «О рекламе» по противодействию дискриминации по признаку пола, передает NNS.

В Украине еще с 1996 года действует запрет дискриминации в рекламе о вакансиях. Работодатели не могут указывать возраст кандидатов, предлагать работу только женщинам или мужчинам, представителям определенной расы, цвету кожи.

Также запрещено указывать желаемое социальное происхождение кандидата, его имущественное положение, место жительства.

Теперь за несоблюдение этой нормы работодателям грозит штраф в 10-кратном размере минимальной зарплаты. С 1 декабря 2021 года минималка составляет 6 500 грн., то есть штраф будет составлять 65 000 грн.

Штрафы налагает центральный орган исполнительной власти, следящий за соблюдением прав потребителей – это Государственная служба по вопросам труда.

Работодатели должны уплатить штраф в течение 15 календарных дней со дня вручения документа от Гоструда. Если штраф не уплатить, его могут взыскать через суд.

Прессслужба крупнейшего в Украине сайта по поиску работы Work.ua отметила, что любое объявление о работе подпадает под этот закон и его изменения. Более того, запрещено указывать не только пол (кроме специфических вакансий), но и требовать от граждан сведений о личной жизни.

ТОП-5 IT-специальностей, на которые будет наибольший спрос в 2022 году