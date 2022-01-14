Rozetka запустила собственную оплату товаров по частям: какие условия

Онлайн-ритейлер Rozetka предоставил возможность клиентам производить оплату частями за покупку товара без наличия карты любого банка.

Ранее рассрочку платежей на сайте магазина предоставляли только банки – ПриватБанк, Monobank, Альфа-Банк, А-Банк и другие банки-партнеры.

Теперь ритейлер предлагает клиентам свою рассрочку от 12 и 20 платежей, со ссылкой на сайт компании информирует liga.net, передает NNS.

Какие условия

Сумма/лимит кредита составляет от 500 до 20 000 гривен, воспользоваться им могут граждане Украины от 18 до 70 лет. Срок кредитования – от 3 до 24 месяцев, процентная ставка 0,01% годовых, срок принятия банком решения – до 2 минут.

Предоставляется услуга в партнерстве с Альфа-Банк, однако для оформления наличие карты этого банка не обязательно — пройти авторизацию можно с помощью BankID любого банка, а сумма кредита не зависит от баланса, от кредитного лимита карты.

Оплата по частям от Rozetka доступна всем независимо от банка, оформить можно без комиссии через несколько минут в режиме онлайн.

Зачем это Rozetka

Украинский e-commerce развивается и предоставляет пользователям еще больше возможностей. За этим интересно наблюдать на фоне того, как в Украину планирует заходить казахстанский Kaspi.kz, который уже сделал два M&A в Украине и планирует купить еще один крупный e-commerce, отмечает Ain.

Rozetka выходит на новый для себя рынок, создавая целую экосистему для пользователя: компания сама продает, сама доставляет, сама (пусть и партнерство, но под своим брендом) кредитует.

Подобную экосистему создает и Kasta (у них своя платежная система KastaPay), а Fozzy Group запустила свой необанк. Есть информация, что платежную систему разрабатывает и сама Rozetka.

Справка. Rozetka основана в 2005 году в Киеве Владиславом и Ириной Чечоткиными как онлайн-магазин электроники и бытовой техники. В последующие годы компания трансформировалась в мультикатегорический онлайн-маркетплейс. Rozetka сообщила о выходе на рынок Узбекистана, а в 2020 году – Молдовы.