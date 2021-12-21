Россия готовит кибератаки на энергосистему и другие объекты Украины

Россия предположительно готовит кибератаки на энергетическую систему и другие важные для экономики объекты Украины. Соединенные Штаты и Великобритания направили в Киев своих специалистов по кибервойне, чтобы подготовить страну к вероятным атакам.

Об этом сообщает New York Times со ссылкой на источники, пишет Громадське, передает NNS.

Кто входит в команды экспертов, которых направили в Украину, не разглашают. По данным американских источников и экспертов, за последний месяц активизировались российские хакеры, в то же время внимание общественности сосредоточено на увеличении российских войск у границ Украины.

Так, Россия может сделать кибератаки на энергетическую, банковскую систему и другие критические для экономики объекты Украины. Как пишет NYT, с помощью кибератак РФ хочет выставить президента Украины Владимира Зеленского «неумелым и беззащитным». Вероятно, Путин хочет использовать кибератаки как подготовку к наступлению.

Журналисты упомянули о кибератаке российских хакеров на энергосистему Украины в 2015 году. Они дистанционно захватили центр управления энергетической компании и поочередно отключали электростанцию. Атака шла в две волны с помощью вируса BlackEnergy.

Тогда больше всего пострадали потребители «Прикарпатьеоблэнерго». Через год повторилась такая на «Черновцыоблэнерго» и «Киевоблэнерго». Россия своей причастности к кибератакам не признает.

Что происходит на границах Украины?

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов 21 ноября заявил, что Россия готовится к возможной атаке на восток и юг Украины в январе-феврале 2022 года. По данным разведки, у границ Украины находятся 92 тысячи российских военных.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что не верит в «великую победоносную войну России над Украиной», и добавил, что ВСУ пока на высоком уровне.

В то же время представитель президента России Дмитрий Песков назвал информацию об угрозе нападения на Украину искусственно созданной истерикой. Он заявил, что этот Киев якобы хочет начать военные действия, чтобы освободить оккупированные территории.

На фоне предполагаемого обострения российской агрессии президент США Джо Байден провел переговоры с главой РФ Владимиром Путиным. По словам президента Владимира Зеленского, Путин заверил Байдена, что Россия не будет продолжать эскалацию.

Хотя исследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT) сообщала, что взимание сил РФ к границам Украины, похоже, продолжается.