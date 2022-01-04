Если поток мигрантов из Беларуси пойдет в Украину, это создаст риски для безвизового режима. Мигранты будут стремиться попасть в страны ЕС.

Об этом глава Государственной миграционной службы Наталья Науменко сказала в интервью РБК-Украина, передает NNS.

“Мы все понимаем, что цель этих мигрантов не Украина, а дальнейшее перемещение в страны Европы. Существуют определенные риски, связанные с этой ситуацией, в частности это риск потери безвиза из-за наличия неконтролируемой миграции из Украины. Это же одна из условий приостановления безвиза”, сказала она.

По ее словам, Украина, конечно, будет выполнять взятые на себя обязательства и принимать мигрантов в рамках реадмиссии, “но опять же будет возникать вопрос их размещения, идентификации и возвращения в страну происхождения”.

Напомним, на границе Беларуси с европейскими странами уже несколько месяцев находятся тысячи мигрантов из стран Африки и Ближнего Востока.

В ноябре кризис обострился: группы мигрантов пытались прорвать границу, Польша и Литва в ответ ввели режим чрезвычайной ситуации. В нынешнем кризисе Европа обвиняет Александра Лукашенко.

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский заявил, что миграционный кризис на границе Польши и Беларуси спровоцировал президент РФ Владимир Путин. По его словам, это часть гибридной войны.

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