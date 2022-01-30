Расстрел на заводе “Южмаш” в Днепре: ГБР ищет женщину, которая вывезла Артемия Рябчука

В Днепре в ночь на 27 января 20-летний солдат-срочник Национальной гвардии Артемий Рябчук расстрелял людей на заводе “Южмаш”. Следователи Государственного бюро расследований и Национальная полиция ищут свидетелей и очевидцев трагического события.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР, передает NNS.

Следствие установило, что подозреваемый после того, как скрылся с места происшествия с автоматом и магазинами с патронами, ходил по жилым кварталам города Днепр возле Южного машиностроительного завода и пытался останавливать автомобили. Остановив один из легковых автомобилей, он приказал женщине отвезти его в Подгородное Днепровского района в жилые кварталы, где впоследствии его и задержали сотрудники Патрульной полиции.

ГБР разыскивает свидетелей и очевидцев, которые видели в указанный период сбежавшего Артемия Рябчука, а также просит откликнуться женщину, которая подвозила солдата в Подгородное.

Всех, кто может помочь, просят связаться по телефону 0-800-350-352 (очередная часть ТУ ГБР в Полтаве).

Напомним, солдату-срочнику Национальной гвардии 20-летнему Артемию Рябчуку объявили подозрение по трем статьям Уголовного кодекса: умышленное убийство (ст. 115), дезертирство (ст. 408) и похищение и присвоение оружия и боеприпасов. В ночь на 27 января он из автомата расстрелял караул, после чего скрылся с оружием. Среди погибших – четверо военных и гражданская женщина. Ранены еще пять человек.

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Молодого человека задержали возле Подгроднего, что под Днепром, после того, как он сам попросил прохожую позвонить в полицию и сообщить его местонахождение.

Министр внутренних дел инициировал создание специальной комиссии, которая должна выяснить причины трагедии и то, как он прошел психиатрическую экспертизу и получил доступ к оружию.

После трагедии на “Южмаше” командующий Нацгвардией Николай Балан подал в отставку.

28 января ГБР пришло с обысками в часть, где служил Артемий Рябчук.

Кировский райсуд Днепра назначил Рябчуку меру пресечения в виде ареста без альтернативы залога. Комиссия должна установить, является ли он вменяемым. Также проводится проверка данных, что Рябчука травили в воинской части.