“Работа для мужчин/женщин”: за указанный пол в вакансиях придется заплатить штраф

Украине с начала 2022 года начнут штрафовать компании, которые будут указывать пол в вакансиях. Все дело в том, что вступают в силу соответствующие поправки в рекламное законодательство.

Изменения в рекламный закон начнут действовать с 8 января 2022 года, после чего за указание в вакансии формулировки “работа только для женщин/мужчин” будут штрафовать.

Об этом NNS узнал из сообщения Телеграф.

Такое изменение связано с тем, что в Украине начиная с 1996 года законодательством запрещена дискриминация по признакам пола, расы, возраста, религиозных убеждений и т.д в рекламных объявлениях, к которым и относятся вакансии. Это закреплено в статье 24 Закона о рекламе.

А с 8 января следующего года вступают в силу изменения в этот закон. Согласно тексту документа, работодателей, дискриминирующих людей по признакам пола начнут штрафовать в десятикратном размере минимальной зарплаты на момент штрафа. Не сложно подсчитать, что штраф составит около 65 тысяч гривен, поскольку размер “минималки” в Украине составляет 6500 грн.

Пресс-служба самого большого в Украине сайта поиска работы Work.ua отметила, что любое объявление о работе подпадает под этот закон и его изменения. Более того, запрещено указывать не только пол (кроме специфических вакансий), но и требовать от граждан сведений о личной жизни.

Что касается штрафов, то в work.ua говорят, что взыскать их будут по такому алгоритму:

Государственная служба труда составляет распорядительный документ о штрафе на основании акта проверки — по результатам дела, изучения материалов и выявления оснований для штрафа.

Работодатель уплачивает штраф в государственный бюджет по месту государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя.

На уплату штрафа дается 15 дней с момента получения документа, а если его не уплатить, то дело пойдет в суд и штраф стянут в принудительном порядке.

В каких странах украинцам платят больше всего: условия и зарплаты