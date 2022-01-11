Продуктовые карточки в Украине: экономист рассказал, что это и кто сможет получить

Экономист Павел Кухта рассказал, кто и на какую сумму сможет получить электронные продуктовые карточки в Украине.

По его словам, это могут быть люди, уже получающие субсидию. А размер выплат на еду, вероятно, может достигать 1000 гривен.

Об этом эксперт Кухта рассказал в интервью Новини.LIVE, передает NNS.

Продуктовые карточки – кому и сколько

Он пояснил, что в результате кризиса энергоносителей растут и дальше будут расти цены на продовольствие.

“Такая тенденция прослеживается по всему миру и Украина здесь не уникальна. Для малообеспеченных слоев — это существенный удар по кошельку, поэтому введение карточек на продукты для них — это правильная идея со стороны власти. Такие подходы применяются в западных странах. Хорошо, что дискуссия сфокусировалась в этом русле”, отметил эксперт.

Павел Кухта рассказал, что такое возможное нововведение отличается от советских “талонов”.

“Несмотря на манипуляции в медийном поле, мол, это советская система с карточками на продукты, на самом деле это далеко не так. Тогда это была карта на продукты, которые выдавали не более определенного количества в одни руки”, пояснил финансист.

И, как пример, привел систему США с подобными карточками на продукты.

“Американская система, где подобные карточки действуют еще с 30 лет прошлого века, вообще не такая (скорее всего в Украине будет аналог. – ред). Это деньги от государства на покупку еды — “епитимья” в “действии”. Условно, это та же самая 1 тыс. грн, но на эти деньги можно покупать не книги, а еду. У кого” действия”нет, можно напечатать защищенные чеки для отоваривания в магазинах”, рассказал эксперт.

Кто может получить карту на продукты

“Я бы ориентировался на количество субсидиянтов (по состоянию на начало сентября 2021 года жилищные субсидии получают 2,4 млн. домохозяйств. – ред). Возможно треть домохозяйств, а возможно, и половина. Все зависит от имеющихся ресурсов. Прежде помогать надо беднейшим, а дальше уже в зависимости от ресурсов можно расширить на большую группу лиц”, заявил Кухта.

Какую сумму могут выдавать

“Условно-тысяча гривен. По крайней мере, такая цифра звучит, как нечто приблизительное в том направлении. Однако правительство должно просчитать подробнее”, рассказал финансист.

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