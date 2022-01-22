Продукцию с несоответствующей экомаркировкой будут изымать – законопроект

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, предусматривающий изъятие из оборота продукции с несоответствующей экомаркировкой.

Как заявил на своей странице в Facebook нардеп от фракции “Слуга народа” Александр Мариковский, украинцы должны доверять информации на упаковках продуктов, передает NNS.

“Каждый из нас должен доверять экологической информации о продукте и маркировке, указывающей на то, что изделие можно переработать или продукт содержит определенный процент вторичного сырья, или продукт соответствует стандарту, который определяет требования к многим экологическим характеристикам: ресурсосбережение, безопасность, воздействие на окружающую среду”, написал Мариковский.

По его словам, законопроект № 6446 предусматривает четкое понимание того, что такое “экологичная маркировка”, “экологические декларации” (“экологическая продуктовая декларация”, “углеродный след”, “водный след”), “экологическая самодекларация”; надлежащее применение средств информирования потребителя; усиление государственного надзора по их применению.

Проект закона, по мнению нардепа, также устраняет недобросовестную конкуренцию на “зеленом” рынке, который уже начал формироваться в Украине согласно стандартам, гармонизированным с международными, внедренными в ЕС и Украине.

Помимо этого, как утверждает парламентарий, проект закона “должен обеспечить правовые основы для изъятия из оборота продукции, в отношении которой применена безосновательная экологическая маркировка и декларации, усилит контроль со стороны государства по недопущению применения недобросовестных экологических маркировок и деклараций, вводящих в заблуждение потребителя, а также будет предотвращать создание дополнительных торговых барьеров, что не нарушит принципы дерегулирования и не создаст коррупционных рисков».

Мариковский считает, что проект закона об экомаркировке поддержит зеленое инновационное развитие малого и среднего предпринимательства.

“Производители продукции, уже отвечающей добровольным экологическим стандартам, будут защищены от недобросовестных конкурентов, будут доверять потребителям и иметь возможность для получения государственной поддержки”, объяснил он.

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