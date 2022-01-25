ПриватБанк отказал клиентке в снятии наличных и запросил диплом

ПриватБанк отказал клиентке в снятии наличных денег и запросил диплом, сертификаты и другие документы, подтверждающие ее квалификацию по профессии.

Об этом NNS узнал из сообщения dev.ua.

Frontend-разработчица Валентина Антонюк несколько раз пыталась снять деньги в ПриватБанке. Но банк отказал и запросил диплом.

О нестандартной банковской проверке Валентина рассказала в посте на Linkedin. Девушка несколько раз пыталась снять наличные со своего счета в ПриватБанке, но тот отказал. В этом же банке Валентина зарегистрирована как ФЛП.

Девушка также обратилась к поддержке ПриватБанка по снятию наличных денег, но оператор ей ответил, что она должна предоставить лицензии/свидетельства/дипломы/CV/международные сертификаты, касающиеся ее специализации в сфере IT.

Также ее попросили выслать инвойсы, счета-фактуры, декларации за последний отчетный период.

“Без предоставленных документов из перечня банк не одобрит вашу заявку на снятие наличных”, добавил оператор.

Как объяснили девушке, информацию будет проверять отдел финмониторинга. Валентина пыталась выяснить, насколько дипломы это обязательный пункт. Оказалось, что очень: без него не принимают даже документы по налоговой.

“Документы проверили, и теперь снова жду ответа на снятие денег”, написала она.

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