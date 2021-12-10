Праздник без лишних калорий – легкие салаты на Новый год

На Новый год украинцы съедают сотни килограммов оливье и селедки. Однако не все люди могут позволить себе объедаться жирной и калорийной едой на праздник. Если вы хотите провести Новый год без тяжести в желудке и изжоги, рекомендуем вам приготовить легкие салаты без майонеза.
Легкие салаты на Новый год 2022: салат со свеклой и апельсином
- Свёкла – 2 маленьких или 1 большая.
- Апельсин – 1 шт.
- Сыр фета – 100 г.
- Руккола – 100 г.
- Микс салатов – 150 г.
- Кедровые орешки – 50 г.
- Греческий йогурт – 4 ст.л.
- Лимонный сок по вкусу.
Свеклу отварить до готовности. Апельсин тщательно очистить от пленок. Рукколу и салат помыть и обсушить.
Кедровые орешки обжарить на сухой сковороде. Нарезать свеклу и фету кубиками, добавить кусочки мякоти апельсина.
Смешать с рукколой и листьями салатами. Добавить кедровые орешки и заправить салат йогуртом с лимонным соком.
Какое комнатное растение подарить на Новый год или Рождество?
Диетические салаты на Новый год 2022: слоеный салат с курицей, огурцами и кукурузой
- Отварная куриная грудка – 200 г.
- Кукуруза – 150 г.
- Огурец – 1 шт.
- Сыр Гауда – 60 г.
- Салатные листья – 150 г.
- Нежирная сметана – 100 г.
- Горчица – 2 ч.л.
Курицу и огурец нарезать кубиком, мясо натереть на крупной терке. Листья салата порвать руками.
Сметану смешать с горчицей. Выложить салат слоями и каждый смазать сметанным соусом: листья салата, курица, кукуруза, огурец, сыр.
В чем встречать Новый год: 7 идей для тематической вечеринки (фото)
Легкие салаты на Новый год без майонеза: салат с языком и кабачком
- Язык говяжий – 400 г.
- Огурец – 1 шт.
- Мясистый болгарский перец – 1 шт.
- Кабачок – 0.5 шт.
- Красный лук – 1 шт.
- Чеснок – 2 зубч.
- Кинза, петрушка, базилик по желанию.
- Кунжут – 1 ст.л.
- Масло кунжутное – 2 ст.л.
- Соевый соус – 2 ст.л.
Отварить язык до готовности (2-2.5 часа). Снять кожу с горячего языка и нарезать язык соломкой.
Перец и лук нарезать полукольцами, огурец – соломкой. Из кабачка с помощью овощечистки сделать лапшу и обжарить на сковороде.
В миске смешать рубленую зелень, язык, огурец, кабачок, перец и лук.
Для заправки смешать кунжутное масло и соевый соус. Полить салат заправкой и посыпать кунжутом.
Об этом NNS узнал из сообщения УНИАН