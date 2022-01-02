Посол Украины объяснила, на каких условиях возможен безвиз с США

Посол Украины в США Оксана Маркарова объяснила, при каких условиях украинцы могут получить безвиз с США. В их числе она отметила обмен информацией между странами.

Об этом она рассказала в интервью Радио Свобода, пишет Слово и дело, передает NNS.

Согласно ее словам, для этого Украина должна соответствовать ряду критериев.

«Это касается внутренних украинских вопросов. В частности, защиты границ, обмена информацией с США об утраченных или украденных паспортах», отметила Маркарова.

Отдельным критерием Маркарова выделила процент отказов по поводу туристических виз и как часто украинцы по ним нелегально остаются в США.

«Над этими показателями нам нужно работать, чтобы они были в рамках тех показателей, после которых этот вопрос может быть политически обсужден между двумя странами», уточнила она.

Также Маркарова подчеркнула, что для нее вопрос безвизового режима является приоритетным.

«Я когда ехала в США, говорила, что это будет моя мечта и цель – приблизиться к безвизовому режиму», сказала дипломат.

Она добавила, что по обмену информацией Украина и США подпишут документы, которые в будущем помогут решать этот вопрос.

Напомним, что по словам Маркаровой, Украина получит от США катеры типа Mark VI в течение 2022 года.