Популярные украинские блоггеры: кто они и чем известны

В современном мире блоггерство – популярный вид деятельности, который может принести неплохой заработок, стоит только найти свою тему. А кроме денег и славы, блоггеры имеют серьезное влияние на социум.

NNS со ссылкой на ТСН предлагает познакомиться с несколькими украинскими блоггерами.

Даша Евтух

Даша Евтух / instagram.com/dashaevtukh1_3

Возраст: 23 года

Количество подписчиков в Instagram: 268 тыс.

Блогерка Даша Евтух сейчас, кажется, на пике своей популярности. О жительнице села Богодаровка Полтавской области заговорили после ее видео о сельской жизни. В блогах она показывает, как пасет коров, распаковывает клетчатые сумки с покупками из сельского магазина и забавно комментирует суржиком.

Юлия Вербинец

Юлия Верба / instagram.com/verbaaa.verbaaa

Возраст: 18 лет

Количество подписчиков в Instagram: 1 млн

Блогерка из Ивано-Франковска, которую называют Вербой, создала страницу в Сети еще школьницей. Профиль, где Юля рассказывала о своей жизни, быстро стал популярным. В свои 17 лет блоггерша приобрела элитное авто и уже имеет две квартиры во Франковске.

А в честь 18-летия звезда Сети устроила себе помпезную вечеринку, где ведущим был Юрий Горбунов, а развлекал публику MONATIK. Праздник обошелся в 120 тысяч долларов.

Верба сотрудничает с брендами, много путешествует и часто кичится перед поклонниками пачками денег в руках.

Александр Залиско

Александр Залиско / instagram.com/o_zalisko

Возраст: 27 лет

Количество подписчиков в Instagram: 1,1 млн

До популярности Залиско был ведущим на свадьбах и корпоративах. Затем он начал записывать забавные комедийные видео о жизни в Черновцах и развивать свой Instagram. В этом году Залиско похудел на 21 килограмм за три месяца и теперь продает курсы по похудению.

О блоггере узнала вся страна за пределами Сети в ноябре этого года. Все из-за скандального празднования дня рождения в День памяти жертв Голодоморов. Все это завершилось для него безумным хейтом, нервным срывом, больницей и разорванными контрактами с рекламодателями. Тем не менее, преданные фоловеры поддерживают блоггера.

Александр Волошин

Александр Волошин / instagram.com/voloshyn_xx

Возраст: 24 года

Количество подписчиков в Instagram: 1,4 млн (сейчас активная резервная страница, имеющая 569 тыс. фолловеров)

Александр Волошин больше известен своими скандальными проделками. О 24-летнем бизнесмене и женихе певице Анне Тринчер заговорили после того, как он опубликовал в Сети видео с “отобранным айфоном” у девочки. Как оказалось, это была постановка, которую он придумал ради пиара. Парень радовался, что таким образом снискал всеукраинскую славу, ведь его бесплатно запостили около 100 ресурсов и показали на ТВ.

Также Саша любит устраивать пранки. В частности, парень пустил в дом родителей змеев, пока их там не было. А недавно звезда Сети увеличила себе губы.

До блоггерства Волошин с юношества занимался бизнесом, много работал. Он щедр на подарки своим близким, в частности, презентовал маме и дяде автомобилии, и балует свою любимую. Также Александр известен своей благотворительностью. Парень помогает тем, кто в этом нуждается.

Саша Бо

Саша Бо / instagram.com/sashaabo

Возраст: 26 лет

Количество подписчиков в Instagram: 1,9 млн

Саша Пустовит, она же Саша Бо, стала первой украиноязычной блогершей, на которую подписался миллион пользователей. Сейчас она успешная бизнесвумэн и мама двух сыновей.

Блогерка из Ивано-Франковска училась на стоматолога, впрочем, свою жизнь решила не связывать с этой профессией. До популярности Александра зарабатывала тем, что плела браслеты, а также рисовала эскизы для тату.

Сейчас она ведет блог на тему материнства, здоровья, стиля и путешествий. В прошлом году она осуществила свою мечту и открыла салон красоты, а в этом – клинику. Недавно знаменитость развелась с мужем Игорем Пустовитом после шести лет брака и счастлива в новых отношениях.

София Стужук

София Стужук / instagram.com/sofia_stuzhuk

Возраст: 26 лет

Количество подписчиков в Instagram: 5,7 млн

София Стужук – мама троих детей, ведущая блог о своей жизни. Пика популярности добилась после того, как опубликовала видео своих домашних родов. Интересно, что после этого, в частности, ее считают очень противоречивой мамочкой.

В прошлом году Соня стала вдовой. В октябре 2020-го ее муж, блоггер Дмитрий Стужук скончался от осложнений в результате COVID-19. Сейчас она интригует поклонников романом с бывшим мужем своей подружки Саши Бо – Игорем Пустовитом.

Девушка – владелица двух онлайн магазинов, где продает спортивную одежду и косметику.