Погода в феврале: прогноз Укргидрометцентра на текущий месяц

Какая будет погода в феврале в Украине – синоптики дали прогноз.

Синоптики Укргидрометцентра прогнозируют, что средняя месячная температура в Украине в феврале 2022 года ожидается в пределах 0-5 мороза, на юге Одесской области и в Крыму до 1 градуса тепла. Это близко к климатической норме, передает NNS.

Месячное количество осадков ожидается 22-40 мм; в Карпатах, Закарпатье и в горах Крыма 52-75 мм, что в большинстве западных и юго-западных областей меньше нормы, на остальной территории страны – в пределах нормы.

Данные многолетних наблюдений свидетельствуют, что в феврале средняя лунная температура воздуха составляет 0-5 градусов мороза, на высокогорье Карпат 6 градусов мороза, на юге Одесской области, Крыма и Закарпатья местами 1-4 градуса тепла.

Абсолютный минимум температуры воздуха – 24-39 градусов мороза, на юге Одесской области, в Крыму – 15-23 градусов мороза.

Абсолютный максимум температуры воздуха – 12-20 градусов тепла, в южной части, в Винницкой и Прикарпатье местами 21-24 градуса.

Среднее месячное количество осадков составляет 22-49 мм, в Закарпатье, в Карпатах и ​​горах Крыма 53-89 мм, на высокогорье 104-108 мм.

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