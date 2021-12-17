Подарки под елку: в Минздраве дали советы, как выбрать безопасные игрушки для детей

Центр гражданского здоровья Министерства здравоохранения в преддверии Нового года подготовил советы родителям, как выбрать безопасные игрушки для детей.

Рекомендации опубликовала пресс-служба ведомства в Facebook, пишет Realist, передает NNS.

МОЗ советует в первую очередь, при выборе игрушек, проверить наличие знака соответствия Техническому регламенту и убедиться в качестве продукции.

На упаковке должно указываться:

информация о производителе или импортере;

обозначение типа, номера партии, серийного номера или модели или другого элемента, позволяющего идентифицировать игрушку;

инструкция по эксплуатации и информация по безопасности;

предупредительная информация.

Родителям стоит перед покупкой внимательно осмотреть изделие, обратив внимание на качество материала. Не выбирайте игрушки, которые ярко окрашены, так как краска может быть токсичной и опасной для здоровья малыша. Не покупайте игрушки, которые имеют слишком резкий запах.

Обращайте внимание на возрастные ограничения – покупайте игрушки в соответствии с возрастом ребенка. Для детей помладше лучше не покупать игрушки из мелких деталей, которые ребенок может отломить или проглотить.

Избегайте покупок игрушек с острыми краями, шипами или стержнями. В игрушках на батарейках отсек для них должен быть труднодоступным для ребенка.

МОЗ не советует покупать игрушки на стихийных рынках. Из-за возможного низкого качества продукции вы рискуете приобрети токсичные вещества в составе изделия. Лучше покупайте игрушки в специализированных местах продаж, где продавец может предоставить необходимые документы.

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