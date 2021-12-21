Почему люди начинают толстеть, когда бросают курить

Доктор Комаровский ответил на вопрос, почему многие люди, которые бросают курить сигареты, начинают набирать вес.

Медик объяснил принцип этого процесса в выпуске “Комаровости” на YouTube.

Об этом NNS узнал из сообщения РБК-Украина.

Евгений Олегович сообщил, что есть две предпосылки для набора веса при отказе от никотина.

“Активизация обмена веществ, ведь никотин его тормозит. Никотин тормозит выработку кишечного сока. Без никотина он начинает активно производиться. Естественно, все время хочется жрать”, рассказал медик.

Комаровский также поведал, что новые исследования по этому вопросу показали, что появляются определенные бактерии в толстом кишечнике и они 100% влияют на аппетит.

“Проводили опыты на мышах с никотином, когда они прекращали его получать, они активно жрали”, заметил врач.

Как часто и какие именно профилактические обследования следует делать украинцам< /a>