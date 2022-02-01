Платные пакеты, штрафы для ФЛП и новые правила для туристов: изменения в феврале

В Украине с 1 февраля за пластиковые пакеты придется платить от 2 до 3 гривен. Какие еще изменения и важные события ждут украинцев в феврале 2022 года.

NNS рассказывает обо всех изменениях, которые ждут граждан в феврале.

Платные пластиковые пакеты

Запрет на бесплатное распространение пластиковых пакетов в Украине начал действовать еще в декабре 2021 года. Но до сих пор магазины устанавливали их стоимость на собственное усмотрение.

Однако с 1 февраля украинцы будут платить за пластиковые пакеты в супермаркетах от 2 до 3 грн. В частности, стоимость пакета без ручек и с боковыми складками составит 2 грн, с ручками и без боковых складок – 2,5 грн, с ручками и боковыми складками – 3 грн.

Согласно закону, запрет пока не будет касаться сверхтонких пакетов, предназначенных для упаковки свежей рыбы и мяса. За нарушение законодательства предусмотрен штраф от 8,5 тыс. до 17 тыс. грн, в случае повторного правонарушения – до 34 тыс. грн.

Штрафы для предпринимателей

С 1 января 2022 года использование кассовых аппаратов стало обязательным для физических лиц-предпринимателей второй-четвертой групп. Теперь сумма штрафа за нарушение применения регистратора расчетных сделок (РРО) зависит от количества незаконных операций.

В случае первого такого нарушения – это 100% от суммы чека, в случае повторного – 150% от суммы чека.

Но 1 февраля Верховная Рада может рассмотреть внесение изменений в закон о РРО о временном неприменении штрафов. В частности, в законопроекте предлагают, чтобы с 1 января до 1 февраля 2022 года штрафы за неприменение РРО вообще отменить.

А с 1 февраля предпринимателям, которые до 1 апреля установят РРО, штраф до конца года за нарушение хотят снизить в 10 раз. Но если закон не будет принят, то с 1 февраля 2022 года штрафы придется платить в полном объеме.

Повышение зарплаты правоохранителям

Президент Владимир Зеленский поручил правительству увеличить зарплаты работникам системы МВД всех категорий на 10% уже с 1 февраля.

Выплаты вырастут не только для полицейских, но и для спасателей, пограничников, нацгвардейцев, работников миграционной службы.

Министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что в бюджетах за последние два года не было заложено средств на повышение денежного обеспечения, а доплаты происходили точечно. В то же время в главной смете страны на 2022 год на эти нужды выделили дополнительных 2,8 млрд грн, в том числе на зарплаты Нацполиции — дополнительно 1 млрд грн.

Также Денис Монастырский отметил, что с февраля будет возобновлено право полицейских и спасателей на льготный финансовый лизинг на жилье.

Новые правила для туристов

С 1 февраля вступает в силу рекомендация Совета ЕС, которая предусматривает, что основанием для въезда в Европу должно быть состояние здоровья, а не ситуация в стране, откуда приезжает турист.

Но это правило не касается районов, где вирус циркулирует на очень высоком уровне.

Остальным путешественникам предлагают разрешать въезд в ЕС независимо от эпидситуации в их стране, но при условии, что они могут предоставить один из следующих документов:

сертификат о вакцинации (вакцина должна быть разрешена в ЕС; последнюю дозу нужно получить за 14-270 дней до въезда, или турист должен иметь бустерную прививку);

справка об выздоровлении, если с момента получения первого положительного результата теста на Covid-19 прошло не более 180 дней;

отрицательный результат ПЦР-теста (действительный трое суток) или экспресс-тест на антиген (действительный в течение суток).

Цена на газ

В феврале стоимость природного газа для бытовых потребителей, которые перешли на тариф Годовой, будет колебаться от 7,70 до 11,99 грн за куб. м.

38 газоснабжающих компаний установили цены ниже 8 грн за 1 куб. м. Наименьшую годовую цену на газ в размере 7,70 грн за 1 куб. м предложила компания ЭРУ Людям.

Компания Neogas просит 7,80 грн за 1 куб. м. Далее идут Эвода Трейд КП Луцкводоканал (7,88 грн), Черкассыгаз Сбыт и Уманьгаз Сбыт (7,89 грн), Паливэнерго (7,90 грн), Энергогарантия (7,95 грн).

Газоснабжающая компания Нафтогаз Украины предложила традиционную цену на голубое топливо — 7,96 грн за 1 куб. м.

Для потребителей, которые отказались от годового тарифа, традиционно будет действовать Месячный. Одним из самых низких его установили компании Eнерджи Трейд Групп (7,78 грн за 1 куб. м), Маргаз, Галнафтогаз, Полтавагаз Сбыт (7,99 грн за 1 куб. м) и Киевские энергетические услуги (YASNO) – 8,46 грн за 1 куб. м.

Самые высокие месячные тарифы в феврале установили газоснабжающие компании Энергия страны (43,46 грн за 1 куб. м) и Светлогаз (37,99 грн за 1 куб. м).

Регистрация на ВНО

1 февраля 2022 года стартует регистрация на основную сессию ЗНО 2022 года. Она продлится до 9 марта.

Речь идет о регистрации на ВНО тех учеников, которые в 2022 году составляют государственную итоговую аттестацию (ГНА) в форме внешнего независимого оценивания.

Общее количество предметов, которые можно выбрать для бесплатного прохождения ЗНО — не более пяти. Если есть необходимость сдавать больше предметов, это можно сделать за дополнительную плату.

Руководители учебных заведений смогут зарегистрировать учащихся для прохождения государственной аттестации в форме ЗНО до 1 марта.

Для регистрации на ЗНО 2022 нужны такие документы:

копия паспорта (страница с фотографией, фамилией, именем и отчеством): в паспортах нового образца (ID-карта) нет серии документа, поэтому при заполнении регистрационной формы поле «серия» следует оставить пустым (при отсутствии паспорта отдельные категории лиц могут подать другой документ);

две одинаковые фотографии для документов размером 3×4 см с изображением, соответствующим достигнутому возрасту (фотографии должны быть изготовлены на белой или цветной фотобумаге);

регистрационную карту, которую можно сформировать самостоятельно, воспользовавшись специальным сервисом «Зарегистрироваться», доступным на веб-сайте Украинского центра оценки качества образования (можно также обратиться за помощью к лицу, ответственному за регистрацию в учебном заведении).

Не позднее 29 апреля у зарегистрированных участников появится возможность загрузить со своих информационных страниц приглашения-пропуска, где будет указано время и место проведения тестов.

Пробное ЗНО будет проходить 19 и 26 апреля 2022 года.

Основная сессия ЗНО-2022 состоится по такому графику:

физика — 23 мая;

химия — 26 мая;

украинский язык, украинский язык и литература — 31 мая;

математика, математика (задания уровня стандарт) — 3 июня;

испанский, немецкий, французский языки — 6 июня;

английский язык — 7 июня;

история Украины — 10 июня;

география — 14 июня;

биология — 17 июня.

Сколько будем отдыхать?

Февраль – самый короткий месяц в году и насчитывает 28 календарных дней. Из них 20 рабочих и 8 выходных: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 февраля.

Поскольку никаких государственных праздников в феврале нет, дополнительных выходных украинцы не получат.

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