Первый платный автобан в Украине – анонсировано начало строительства

В Украине построят первый платный автобан – анонсировано начало строительства. Где и когда появится платная дорога?

Об этом пишет Апостроф, передает NNS.

Кабинет министров Украины объявил о старте реализации государственно-частного партнерства в рамках проекта строительства и эксплуатации автомобильной дороги по маршруту Краковец – Броды – Ровно.

Это будет первый платный автобан в Украине. Строительные работы стартуют в 2022 году.

В Кабинете министров подчеркнули, что концессионный автобан – один из самых ожидаемых проектов страны. Он станет первым проектом посредством государственно-частного партнерства в области строительства и эксплуатации автодорог.

Правительство намерено передать соответствующий законопроект в парламент для устранения препятствий, которые могут помешать реализации проекта и совершенствованию модели отвода земли под важные объекты транспортной инфраструктуры страны.

По планам, параметры новой платной дороги:

протяженность – 280 км;

время проезда – 2,5 часа, вместо 4,20 часа;

возможная скорость – 130 км/ч.

Построить платный автобан Краковец-Броды-Ровно планируют почти 20 лет. Реализовывать проект будут по государственно-частному партнерству, поскольку не удалось найти частного инвестора.

В 2020-м правительство утвердило максимальную стоимость за пользование платными дорогами за 1 км.

для легковых автомобилей – €0,023;

для грузовиков (до 12 тонн) и автобусов – €0,045.

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