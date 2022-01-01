Пенсии, зарплаты, налоги и тарифы: что изменилось для украинцев с 1 января

В январе 2022 года украинцев ждет ряд важных изменений. В частности, некоторые категории пенсионеров могут рассчитывать на индексацию пенсий, а учителя и медики – на повышение зарплаты. Также с начала года возрастут тарифы на доставку газа и появятся новые налоги. Что еще изменилось для украинцев с 1 января?

Прожиточный минимум и соцвыплаты

С 1 января размер прожиточного минимума составит для:

детей в возрасте до 6 лет — 2 100 грн;

детей в возрасте от 6 до 18 лет — 2 618 грн;

трудоспособных лиц — 2 481 грн;

лиц, утративших трудоспособность — 1 934 грн.

В связи с этим вырастет размер ряда соцвыплат, которые зависят от прожиточного минимума. Так, размер минимальной зарплаты с 1 января 2022 года составит 6 500 грн, а размер минимальной пенсии — 1 934 грн.

Алименты

Гарантированный минимальный размер алиментов на одного ребенка в возрасте до 6 лет с 1 января составит 1 050 грн, в возрасте от 6 до 18 лет — 1 309 грн.

Рекомендуемый размер алиментов с 1 января 2022 года составит 2 100 грн (для детей до 6 лет) и 2 618 грн (от 6 до 18 лет).

Максимальный размер алиментов (10 прожиточных минимумов) на ребенка до 6 лет с 1 января составит 21 тыс. грн, а на ребенка в возрасте от 6 до 18 лет — 26 180 грн.

Помощь на детей

Размер пособия на детей, над которыми установлена ​​опека или попечительство, и на детей-сирот с 1 января составит 5 260 грн (до 6 лет) и 6 545 грн (от 6 до 18 лет).

Индексация пенсий

С 1 января вырастет размер пенсии ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС. Предусмотрено такое повышение выплат:

ликвидаторам первой группы инвалидности – с 12 270 грн до 16 080 грн;

ликвидаторам второй группы инвалидности – с 10 967 до 12 987 грн;

ликвидаторам третьей группы инвалидности – с 8 129 до 8 917 грн.

В то же время минимальный размер пенсий для чернобыльцев не должен быть ниже 6 тыс. грн (для первой группы инвалидности), 4 800 грн (для второй группы инвалидности) и 3 700 грн (для третьей группы и детей с инвалидностью).

Кроме того, с начала 2022 года повышение на 9% от размера пенсии предусмотрено для женщин в возрасте 60 лет (рожденных в 1962 году).

С 1 января 2022 года размер минимальной пенсии каждому из нетрудоспособных родителей, супруге (супругу) защитников, погибших в зоне проведения АТО/ООС, должен составлять не менее 7 800 грн.

Новые требования выхода на пенсию

В 2022 году, чтобы выйти на пенсию в 60 лет, необходимо иметь не менее 29 лет страхового стажа.

Если необходимого страхового стажа не хватает, выйти на пенсию по возрасту можно в 63 года (со стажем от 19 до 29 лет) и 65 лет (при наличии страхового стажа от 15 до 19 лет).

Коммунальные тарифы

В январе газ для бытовых потребителей, которые перешли на тариф Годовой, не подорожает. В зависимости от поставщика цена будет колебаться от 7,79 до 11,99 грн за куб. м.

Сразу 36 газоснабжающих компаний установили цены ниже 8 грин за куб. м. Наименьшую годовую цену на газ в размере 7,79 грн за куб. м предложила компания Энерджи Трейд Групп (ETG.UA).

Компания Neogas просит 7,80 грн за куб. м. Далее следуют Эвода Трейд КП Луцкводоканал (7,88 грн), Черкассыгаз Сбыт и Уманьгаз Сбыт (7,89 грн), Паливэнерго (7,90 грн), Энергогарантия (7,95 грн).

А вот Херсонская областная энергоснабжающая компания снизила годовой тариф с 13,5 грн до 9,98 грн за куб. м.

Газоснабжающая компания Нафтогаз Украины предложила традиционную цену на голубое топливо — 7,96 грн за куб. м.

В январе 2022 года украинцы, которые отказались от годового тарифа, будут платить за газ в соответствии с тарифом Месячный. Одним из самых низких его установили компании Eнерджи Трейд Групп (7,78 грн за 1 куб. м), Маргаз, Галнафтогаз, Полтавагаз Сбыт (7,99 грн за 1 куб. м) и Киевские энергетические услуги (YASNO) – 8,46 грн за 1 куб. м.

Самые высокие месячные тарифы в январе установили газоснабжающие компании Энергия страны (57,5 грн за 1 куб. м) и Светлогаз (49 грн за 1 куб. м).

Тариф на доставку газа

С 1 января 2022 года доставка (распределение) газа в среднем по Украине подорожает на 3,9%. Цены будут колебаться в диапазоне 38 коп. – 2,95 грн за доставку одного кубометра (с НДС).

Самые большие тарифы установили ООО Газпостачсервис (Винницкая область) – 2,95 грн за куб. м и ООО Спектргаз – 2,82 грн за куб. м.

Плата за доставку на уровне 2,39 грн. за куб. м установлена ​​для Гадячгаза, Закарпатгаза, Лубныгаза, Николаевгаза, Тисменицагаза, Харьковгаза, Черновцыгаза.

Меньше всего за доставку газа предлагают платить потребителям Киевгаза – всего 38 коп. за куб. м, Харьковгоргаза – 52 коп. за куб. м и Кременчуггаза – 55 коп. за куб. м.

Тариф на электроэнергию

С 1 января 2022 года тариф на электроэнергию для потребителей не изменится. Украинцы будут платить за свет также в зависимости от того, кто и сколько электроэнергии потребляет. Так, потребители, которые используют за месяц до 250 кВт/ч, будут платить за электричество 1,44 грн.

Для домохозяйств, которые потребляют более 250 кВт/ч в месяц, тариф останется на уровне 1,68 грн.

Повышение стипендий

С 1 января 2022 года академические и именные стипендии в Украине вырастут. Поэтому размер минимальной обычной академической стипендии составит:

для учеников учреждений профессионального (профессионально-технического) образования – 1 250 грн;

для студентов учреждений профессионального предвысшего образования – 1 510 грн (повышенная 1 930 грн);

для студентов учреждений высшего образования – 2 тыс. грн (повышенная 2 550 грн).

Кроме того, с 1 января 2022 года изменится размер академической стипендии президента Украины. Для учеников учреждений профессионального (профессионально-технического) образования она составит 2 750 грн, для студентов учреждений профессионального высшего образования — 3 320 грн, для студентов учреждений высшего образования — 4 400 грн.

Кассовые аппараты

С 1 января 2022 года кассовые аппараты для ФЛП будут нужны всем предпринимателям второй, третьей и четвертой групп упрощенной системы налогообложения для проведения любых расчетных операций.

Это означает, что регистраторы расчетных операций (РРО) должны использовать рестораны, кафе, турагентства, туроператоры, отели, интернет-магазины, продавцы текстиля, магазины секонд-хенда, ювелирных изделий.

Независимо от оборота, РРО или ПРРО (программный регистратор) нужен:

всем магазинам и интернет-магазинам, которые продают технически сложные бытовые товары (котлы, печи, плиты и тому подобное);

аптекам, аптечным киоскам, медмагазинам, которые реализуют лекарства и товары медицинского назначения;

предприятиям, которые оказывают платные медицинские услуги;

предприятиям, которые занимаются реализацией ювелирных и бытовых изделий из драгоценных металлов/камней.

С 1 января 2022 года кассовые аппараты не будут нужны ФЛП первой группы. Это те предприниматели, у которых нет наемных работников и которые занимаются розничной торговлей за наличные деньги на рынках.

Также кассовые аппараты с января 2022 года разрешили не использовать предпринимателям, которые занимаются розничной торговлей в селах.

Речь идет о продаже товаров, которые не подлежат акцизу при условии непревышения предельного размера годового объема расчетных операций (167 размеров минимальной заработной платы).

В случае проведения расчетной операции без кассового аппарата с 1 января 2022 года штраф составит 100% от стоимости проданных с нарушениями товаров, работ, услуг.

Налоги для ФЛП

Некоторые налоги для физлиц-предпринимателей зависят от размера минимальной зарплаты. Поскольку с 1 января 2022 года она будет 6,5 тыс. грн, то ставка начисления единого социального взноса (ЕСВ), которая составляет 22%, изменится.

Поэтому ЕСВ для физлиц-предпринимателей с 1 января вырастет до 1 430 грн (6 500*22%).

Единый налог для ФЛП первой группы составляет не более 10% от прожиточного минимума для трудоспособных лиц. Потому с 1 января он будет 248,10 грн.

Единый налог для предпринимателей второй группы рассчитывают по принципу 20% от минимальной заработной платы. Поэтому с 1 января он составит 1 300 грн.

Размер единого налога для ФЛП третьей группы рассчитывается как 5% дохода или 3% дохода и НДС (налога на дополнительную стоимость), а для предпринимателей четвертой группы – доходы на общей системе налогообложения, полученные в течение календарного года от хозяйственной деятельности, облагаются налогом по ставке 18% от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и 1,5% военного сбора от чистого дохода.

Новые счета для уплаты налогов

С 1 января 2022 года в Украине меняются счета для уплаты налогов. Госказначейство должно открыть их до 15 января 2022 года.

Физлица-предприниматели, которые будут платить единый налог или ЕСВ (единый социальный взнос) за последний квартал 2021 года, новые счета смогут посмотреть в разделе Бюджетные счета на сайте Государственной налоговой службы или в налоговом кабинете.

Коды бюджетной классификации для налогов ФЛП-2022:

18050400 – единый налог ФЛП;

11010500 — НДФЛ (налог на доходы физлиц) по результатам декларирования (общая система);

11011001 — военный сбор по результатам декларирования (общая система);

71040000 (символ счета 204) — ЕСВ для ФЛП.

Налоги для украинцев

С 1 января вступает в силу закон, который предусматривает введение минимального налогового обязательства (МНО). Это налог, который должен быть минимально уплачен за землю сельскохозяйственного назначения.

В 2022 и 2023 годах минимальное налоговое обязательство составит 4% от нормативной денежной оценки земли. После этого налог на землю вырастет до 5%.

Но первые начисления за 2022 год украинцы получат в 2023 году. Чтобы рассчитать минимальное налоговое обязательство, нужно нормативную денежную оценку земли умножить на ее на коэффициент (4% или 5%, в зависимости от исчисляемого периода). Там, где не проводилась оценка земли, МНС будут считать по средним показателям в области.

Популярные сервисы eBay и Amazon с 1 января прибавят к стоимости своих услуг 20% налога на добавленную стоимость (НДС). Соответствующие письма с предупреждениями они разослали украинским пользователям.

Поэтому теперь для украинцев каждая покупка на этих платформах будет стоить на 20% дороже, чем это было до сих пор. Рост стоимости связан с тем, что в 2022 году в Украине вступает в силу закон о так называемом налоге на Google. В связи с этим о подорожании своих услуг также предупредили компании Meta, Google и Adobe.

Повышение зарплат учителям

В Украине с 1 января поднимутся зарплаты для педагогов. Должностной оклад на 10% повысят для:

учителей гимназий, лицеев, коллегиумов, гимназий-интернатов, лицеев-интернатов, коллегиумов-интернатов;

педагогических работников в высших профессионально-технических училищах;

педагогических работников в учебных заведениях интернатного типа;

работников, деятельность которых напрямую связана с образовательным процессом, в учреждениях специализированного образования.

На 20% повышаются оклады педагогическим работникам в учреждениях дошкольного образования компенсирующего типа, на 25% – в специальных заведениях общего среднего образования (специальных школах, учебно-реабилитационных центрах) и на 30% – в специализированных домах ребенка, детских домах.

Кроме того, с 1 января предусмотрена доплата за классное руководство. Для учителей 1-4 и подготовительных классов в заведениях общего среднего образования она вырастет на 20% от оклада.

Размер доплаты учителям в 5-11 классах в заведениях общего среднего образования будет составлять 25%, а преподавателям в заведениях профессионального (профессионально-технического) образования – 20%.

Зарплаты врачам

С 1 января 2022 года зарплаты медикам должны составлять 20 тыс. грн в месяц для врачей и профессионалов с высшим немедицинским образованием.

Для специалистов с базовым высшим медицинским образованием и высшим медицинским образованием размер зарплаты планируют повысить до 13,5 тыс. грн в месяц.

В почасовом размере это:

120,37 грн — для врачей и профессионалов с высшим немедицинским образованием, допущенных к медицинской деятельности в учреждениях здравоохранения (кроме должностей врачей-интернов);

81,25 грн — для должностей специалистов с базовым высшим медицинским образованием и неполным высшим медицинским образованием.

Учет и назначение антибиотиков

С 1 января 2022 года в медицинских учреждениях Украины начнут строго контролировать назначение и применение антибиотиков. Это будут делать, чтобы ограничить нерациональное и часто необоснованное использование этих препаратов в лечебных протоколах.

Также с 1 января в больницах будут вести учет потребления антибиотиков. Под особым контролем будут препараты группы наблюдения — лекарственные средства, которые используются для лечения бактериальных инфекций в качестве первой и второй линии терапии.

Будут подлежать учету антибиотики группы резерва – это лекарственные средства последней надежды. Их используют для лечения крайне тяжелых бактериальных инфекций.

Питание в школах

С 1 января украинские школы должны перейти на новое меню. Переходный период длился больше года. За это время все причастные к реформе разработали новое меню с овощами и фруктами, вкусными и полезными блюдами для решения проблемы чрезмерного потребления субпродуктов, газированных напитков, сахара, соли и жиров.

С новыми стандартами и концепцией здорового питания педагоги, родители и ученики могут ознакомиться на специально созданном информационном портале Знаїмо — Знаем, что едим (о сознательном питании в школе и дома).

Согласно постановлению о новых нормах питания в учебных заведениях, в школьном питании уменьшится количество сахара и хлеба и увеличится количество фруктов, мяса и молока.

Из школьного меню исключили кондитерские изделия, поскольку они содержат большое количество сахара и трансжиры. Не вошли в него и консервы (мясные, рыбные, овощные) из-за высокого содержания соли и возможного наличия консервантов.

Кредиты для безработных на открытие бизнеса

С 1 января 2022 года безработные малообеспеченные украинцы смогут получить финансовую помощь от государства, чтобы открыть собственный бизнес.

Кредит в размере до 15 минимальных зарплат (на начало 2022 года – 97 500 грн) можно использовать только на приобретение необходимого для основания собственного дела оборудования и материалов. Через три года предпринимательской деятельности помощь придется вернуть.

Но если такой предприниматель трудоустроит еще два человека по направлению центра занятости, возвращать помощь государству не нужно.

Для получения финансовой помощи нужно обратиться с заявлением в центр занятости по месту жительства. Также понадобится справка об отсутствии привлечения к уголовной ответственности, судимости и бизнес-план будущего дела. Разработать его помогут работники центров занятости.

Об этом NNS узнал из сообщенияна сайте “Факты”