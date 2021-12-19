ПЦУ может ослабить или отменить пост на Новый год

Православная церковь Украины (ПЦУ) может ослабить или отменить пост 31 декабря и 1 января.

Такое нововведение могут ввести на период, пока украинцы еще не перешли к празднованию Рождества 25 декабря.

Об этом рассказал предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний в интервью «Радио Свобода», пишет Громадське, передает NNS.

Он напомнил, что в некоторых поместных православных церквях уже есть традиция, когда 31 декабря и 1 января ослабляют или отменяют пост.

«Церковь как любящая мать, она может действовать снисходительно. Как каждая мать своему ребенку или позволяет что-то, даже нарушает определенные правила, или, наоборот, действует иногда жестко, согласно акривии, то есть точно согласно правилам», сказал Епифаний.

Рождественский пост по юлианскому календарю длится с 28 ноября по 6 января. В то же время верующие, празднующие Рождество 25 декабря по григорианскому календарю, постятся с 15 ноября по 24 декабря.

А когда ПЦУ начнет праздновать Рождество 25 декабря?

По прогнозу Епифания, это может произойти в течение 10 лет. Предстоятель подчеркнул, что лично поддерживает переход празднования Рождества по новоюлианскому календарю, однако процесс должен состояться постепенно.

Глава ПЦУ убежден, что в нынешний период рождественских праздников «храмы 25-го будут пустыми, а 7-го — заполненными». Он отметил, что прежде всего в этом направлении нужно проводить просветительскую работу.