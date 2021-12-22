Министр энергетики Герман Галущенко прокомментировал возможность отключения тепла в домах украинцев на новогодние праздники из-за нехватки газа.

Как передает УНИАН, об этом министр сказал журналистам во время первого пуска нового гидроагрегата Ташлыкской ГАЭС (Николаевская область), передает NNS.

“Я попросил чтобы предоставили цифры. НАК “Нафтогаз” уверяет, что контракты заключены (с теплокоммунэнерго – УНИАН) и объемы будут те, которые нужны”, – сказал он.

“К сожалению, очень много манипуляций на этой теме”,добавил Галущенко.

Прогноз по отключению тепла:

20 декабря 2021 года межотраслевая ассоциация по развитию систем теплоснабжения “Укртеплокоммунэнерго” заявила, что жители многих украинских городов могут остаться без тепла на новогодние праздники из-за нехватки газа у предприятий теплокоммунэнерго.

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Запасы газа:

Согласно данным “Укртрансгаза”, закачка в газовые хранилища прекращена с 4 октября 2021 года. Компания намеревалась возобновить заполнение ПХГ при условии нормализации погодных условий, но по состоянию на сегодня закачка не восстановлена.

К началу отопительного сезона 2021-2022 годов в подземных газовых хранилищах Украины было накоплено 19 млрд куб. об.

Ранее в “Нафтогазе” заявляли, что запасов газа в подземных хранилищах в таких объемах хватит для стабильного прохождения страной отопительного сезона, даже при условии вероятных дополнительных потребностей тепловых электростанций, которые столкнулись с проблемой недостаточных запасов угля на складах.

Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах (ПХГ) на 13 ноября составили 17,45 млрд кубометров, что почти на 37% меньше прошлогодних показателей.

Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах (ПХГ) на 20 ноября составили 16,91 млрд кубометров, что почти на 37,7% меньше прошлогодних показателей.

Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах (ПХГ) на 4 декабря составили 15,94 млрд кубометров, что почти на 38,4% меньше прошлогодних показателей.

Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах на 18 декабря составили 14,94 млрд кубометров из максимальной емкости 31 млрд куб.м. За неделю запасы газа сокращаются на 3,4%, или на 530 млн куб. м. Выкачка газа ускорилась в связи со снижением суточной температуры воздуха.

19 декабря 2020 года запасы газа в подземных хранилищах Украины составляли 24,7 млрд кубометров.

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