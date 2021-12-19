В Украине сегодня, 19 декабря, официально запустили проект «єПідтримка» в приложении «Дія». До этого времени средства стали получать украинцы, которые регистрировались на тестирование инициативы.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, пишет Громадське, передает NNS.

По его словам, впервые в мире технически реализуется подобная инновационная услуга.

Он напоминает, что неделю назад его ведомство запустило пилотный проект, на который зарегистрировалось более 4,5 миллионов украинцев.

В банках открыли уже 4,1 миллиона специальных карт. А 2,7 миллиона украинцев подали свои заявки на выплату.

Как подать заявку, чтобы получить 1000 гривен?

Вы должны быть полностью вакцинированы и иметь «зеленый» COVID-сертификат в приложении «Дія». А также быть гражданином Украины от 18 лет. Чтобы получить выплату в 2021 году, необходимо подать заявку с 19 по 29 декабря. Не забудьте обновить «Дію».

Деньги можно потратить на книги, спортзалы, билеты в кино, театр, музеи, концерты или поездки внутри Украины. Вы получаете деньги на 4 месяца. Если за это время вы их не потратите, то счет закроют. Расплачиваться можно будет онлайн и офлайн, но только на указанные категории украинского бизнеса. Банки будут распознавать ее при оплате картой с помощью МСС-кодов.

Это код, который присваивается торговой точке и характеризует направление бизнеса. В случае оплаты картой «єПідтримка» он должен совпадать с одним из кодов, указанных в постановлении.

Потратить деньги на категории товаров и услуг, которых нет в перечне, перевести их на другую карту, снять наличными, будет невозможно.

Программа реализуется только в приложении “Дія”, поэтому не ведитесь на мошенников. Киберполиция будет отслеживать все подозрительные ситуации и выплаты.

Что еще известно о «ковид-тысяче»?

На втором этапе (третий квартал 2022 г.) правительство предложит альтернативный механизм начисления, над которым сейчас работают.

Всего на программу в 2021 году будет направлено 8 миллиардов гривен. Ранее президент Владимир Зеленский говорил, что еще 3 миллиарда будет выделено в начале 2022 года.

Люди в возрасте от 60 лет смогут использовать тысячу гривен за вакцинацию против коронавируса на социальные потребности, в частности для покупки лекарств.