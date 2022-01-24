Объявлены финалисты Нацотбора на “Евровидение-2022”

В понедельник, 24 января, во время пресс-конференции “Суспільне” объявило список финалистов Национального отбора на участие в Песенном конкурсе “Евровидение-2022”.

Об этом NNS узнал из сообщения на сайте “Слух”

Финалистов избрали из списка из 27 артистов, который был обнародован 17 января.

За возможность представлять Украину на конкурсе “Евровидение-2022” соревнуются:

Alina Pash — Тіні забутих предків

Cloudless — All Be Alright

Kalush Orchestra — Stefania

LAUD — Head Under Water

Michael Soul — Demons

Our Atlantic — Моя Любов

Roxolana — Girlzzzz

Wellboy — Nozzy Bossy

Выступления финалистов, голосование и определение представителя Украины на конкурсе состоится 12 февраля в 19:00 в прямом эфире телеканала UA: Первый. Полуфиналов, в отличие от предыдущих нацотборов, в этом году не будет.

Ведущей основной сцены станет Мария Ефросинина. За кулисами будет вести Тимур Мирошниченко. Список жюри организаторы обещают назвать в ближайшее время.

“Суспільний мовник” как член Европейского языкового союза является организатором Национального отбора на “Евровидение-2022”.

Напомним, “Евровидение-2022” состоится в Италии, в городе Турин. Полуфиналы пройдут 10 и 12 мая, финал – 14-го.

Страна получила право на проведение конкурса после победы группы Maneskin на “Евровидении-2021”. Прошлогодний представитель Украины группа Go_A заняли на конкурсе 5 место.