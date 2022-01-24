Объявлены финалисты Нацотбора на “Евровидение-2022”

В понедельник, 24 января, во время пресс-конференции “Суспільне” объявило список финалистов Национального отбора на участие в Песенном конкурсе “Евровидение-2022”.
Об этом NNS узнал из сообщения на сайте “Слух”
Финалистов избрали из списка из 27 артистов, который был обнародован 17 января.
За возможность представлять Украину на конкурсе “Евровидение-2022” соревнуются:
- Alina Pash — Тіні забутих предків
- Cloudless — All Be Alright
- Kalush Orchestra — Stefania
- LAUD — Head Under Water
- Michael Soul — Demons
- Our Atlantic — Моя Любов
- Roxolana — Girlzzzz
- Wellboy — Nozzy Bossy
Выступления финалистов, голосование и определение представителя Украины на конкурсе состоится 12 февраля в 19:00 в прямом эфире телеканала UA: Первый. Полуфиналов, в отличие от предыдущих нацотборов, в этом году не будет.
Ведущей основной сцены станет Мария Ефросинина. За кулисами будет вести Тимур Мирошниченко. Список жюри организаторы обещают назвать в ближайшее время.
“Суспільний мовник” как член Европейского языкового союза является организатором Национального отбора на “Евровидение-2022”.
Напомним, “Евровидение-2022” состоится в Италии, в городе Турин. Полуфиналы пройдут 10 и 12 мая, финал – 14-го.
Страна получила право на проведение конкурса после победы группы Maneskin на “Евровидении-2021”. Прошлогодний представитель Украины группа Go_A заняли на конкурсе 5 место.