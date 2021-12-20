Новый список профессий, для которых COVID-вакцинация обязательна, вступит в силу с 20 января

Вакцинация в Украине – Министерство здравоохранения 16 декабря расширило список профессий, представители которых обязательно должны будут вакцинироваться против коронавируса. Обновленный список вступит в силу с 20 января.

Об этом сообщает Правительственный портал, пишет Громадське, передает NNS.

Так, через месяц обязательно должны будут вакцинироваться сотрудники:

центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов;

местных государственных администраций и структурных подразделений;

заведений высшего, последипломного, профессионального передового, профессионального (профессионально-технического), общего среднего (в том числе специальных), дошкольного, внешкольного

образования, учреждений специализированного образования и учреждений независимо от типа и формы собственности;

органов местного самоуправления;

заведений здравоохранения государственной и коммунальной формы собственности;

коммунальных предприятий, учреждений и организаций.

Работники, не получившие вакцину против COVID-19 до 20 января, будут отстранены от работы без сохранения зарплаты.

В список обязательной вакцинации уже входят работники учреждений, предоставляющих социальные услуги, учреждений социальной защиты для детей, реабилитационных учреждений, организаций критической инфраструктуры и прочего.

Вакцинация в Украине

Она началась 24 февраля. В целом Украина пока что получила 39,3 миллиона доз вакцины. Прививки делают препаратами от фармкомпаний AstraZeneca, Sinovac (вакцина CoronaVac), Pfizer (вакцина Comirnaty) и Moderna.

По состоянию на 20 декабря в стране сделали 27,3 миллиона прививок против коронавируса. По крайней мере, первую дозу получили 14 386 385 человека, а полностью вакцинировались — 12 986 872.