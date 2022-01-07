Новый мобильный оператор предлагает самые дешевые тарифы в Украине: какая цена

Новый мобильный оператор предлагает самые дешевые тарифы в Украине, в то время, когда Киевстар, Vodafone и lifecell объявили о повышении цен на ряд пакетов услуг с января 2022 года.

Об этом NNS узнал из сообщения на сайте Технофан.

Так, оператор LycaMobile держит выгодные скидки на популярные тарифы стоимостью по предоплате от 24 гривен.

Особенность оператора LycaMobile не только в том, что он представлен более чем в 20 странах мира, но и в том, что нет традиционных пакетов – клиенты могут платить дешево только за услуги, которыми пользуются. Однако для удобства абонентов компания собрала три тарифа-бестселлера, в которые уже включены самые полезные опции без лишних “фишек”, за которые операторы “Большой тройки” и берут дополнительную плату.

Популярные тарифы линейки “Все в одном” представлены в форматах XS/S/M, указывающих на объем включенного в пакет мобильного интернета и минут для звонков на другие номера.

Так, например, в самый бюджетный тариф “Все в одном XS” включено 200 минут на других операторов, безлимит внутри сети, 30 СМС на все номера и 4 ГБ мобильного интернета – такого набора вполне хватит для пользования целый месяц для абонентов, которые тратят немного время в интернете со смартфона и часто звонят друзьям и близким.

Цена такого тарифа – 30 гривен в месяц. Однако есть возможность сделать предоплату на год вперед, чтобы уменьшить стоимость и забыть, что нужно пополнять счет на 12 месяцев – тогда цена получится 24 грн/месяц.

Самый дорогой тарифный план нового оператора сотовой связи в Украине LycaMobile будет стоить 64 гривны за 30 календарных дней. В пакет услуг включены 12 ГБ интернета, 800 минут на другие сети, 100 SMS на номер других операторов, а также полный безлимит на звонки внутри сети LycaMobile.

Lycamobile (рус. Лайкамобайл) — британский виртуальный оператор мобильной связи, действующий в 23 странах мира (в т.ч. в Украине). Основан в 2006 году, с главным офисом в Лондоне

«Лайкамобайл Украина» (бренд Lycamobile) — виртуальный оператор сотовой связи, работает в Украина с 24 июля 2017 года на базе опертора «ТриМоб» и входит в международную группу компаний Lyca Group.