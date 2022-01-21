Новые правила для ФЛП в Украине: как теперь должны работать курьеры

С 1 января в Украине предприниматели обязали использовать регистраторы расчетных операций (РРО). Как при этом должны работать курьеры?

Об этом идет речь в пояснении от Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, передает NNS.

Оказывается, курьеры тоже должны выдавать чеки.

Пример ситуации: вы заказали товар и вам его должен доставить курьер. Предварительно вы его не оплачивали, так что расчет будет на месте. Не важно наличными вы будете рассчитываться, или по терминалу – курьер обязан выдать вам фискальный чек с указанной полной суммой расчетной операции.

Это можно осуществить двумя способами:

выдать клиенту на месте предварительно распечатанный чек;

отправить чек на электронную почту покупателя или номер телефона (это возможно с помощью регистратора расчетных операций или другого устройства с программным РРО QR-кода, который позволяет считать его и идентифицировать с расчетным документом).

РРО и почта

Если человек заказал товар через службу доставки, фискальный чек требуется не всегда.

Фискальный чек не требуется:

если покупатель полностью оплатил товар за счет продавца в форме IBAN. В посылку тогда должен быть вложен товарный чек или накладная, подтверждающая стоимость товара;

если перевозчик переводит средства продавцу на текущий счет. Тогда оформление товара производится послеоплатой, и расчет производится на почте между покупателем и перевозчиком.

Фискальный чек требуется:

если покупатель оплатил товар с помощью банковской карты, такая операция является расчетной и требует фискального чека. Продавец может вложить его в посылку или отправить другим способом (на электронную почту, в мессенджерах, на мобильный телефон и т.д.);

если расчет производится на почте между перевозчиком и покупателем, но последний переводит средства не на текущий счет продавца, продавец выдает фискальный чек на товар покупателю, отправляя на электронную почту, мобильный телефон и т.д.

Каким ФЛП нужно обязательно распечатывать и хранить чеки