Несовершеннолетние смогут получить тысячу гривен за COVID-вакцинацию – президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству разработать соответствующую программу.

Об этом сообщили в Офисе президента, передает NNS.

Деньги за вакцинацию в рамках программы “єПідтримка” смогут получить украинцы в возрасте от 12 до 18 лет. Главное условие – пройти полный курс вакцинации против коронавируса.

Как известно, по тысяче гривен могут получить совершеннолетние граждане Украины, которые сделали две прививки против коронавируса.

Напомним, в октябре прошлого года Министерство здравоохранения позволило вакцинировать против коронавируса детей в возрасте от 12 лет. Прививки будут делать препаратом от Pfizer/BioNTech (Comirnaty).

В Минэкономики рассказали, что по программе “єПідтримка” за три недели гражданам уже выплачено почти 6,4 млрд грн. Более 1 млрд грн из полученных средств украинцы уже потратили.

Так, самыми популярными стали:

книжные магазины ㅡ на них потратили 361 млн грн;

кинотеатры (300 млн грн);

театры, концерты и развлекательные услуги (138 млн грн);

пассажирские железнодорожные и авиаперевозки (134 млн грн);

спорт (90 млн грн).

“єПідтримка” – это программа поддержки, по которой украинцы, прошедшие полный курс вакцинации против коронавируса, могут получить тысячу гривен.

Чтобы получить помощь, нужно оформить специальную карту в банке и подать заявку в Дии.

Вы получаете деньги на 4 месяца. Если за это время вы их не потратите – счет закроют. Снять их с карты, перевести на другую карту или потратить на другие категории товаров и услуг не получится.

Рассчитываться этими деньгами можно онлайн и офлайн, но только в указанных категориях украинского бизнеса. Банки будут распознавать COVID-тысячу в случае оплаты картой с помощью МСС-кодов.