Несовершеннолетние смогут получить тысячу гривен за COVID-вакцинацию – президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству разработать соответствующую программу.
Об этом сообщили в Офисе президента, передает NNS.
Деньги за вакцинацию в рамках программы “єПідтримка” смогут получить украинцы в возрасте от 12 до 18 лет. Главное условие – пройти полный курс вакцинации против коронавируса.
Как известно, по тысяче гривен могут получить совершеннолетние граждане Украины, которые сделали две прививки против коронавируса.
Напомним, в октябре прошлого года Министерство здравоохранения позволило вакцинировать против коронавируса детей в возрасте от 12 лет. Прививки будут делать препаратом от Pfizer/BioNTech (Comirnaty).
В Минэкономики рассказали, что по программе “єПідтримка” за три недели гражданам уже выплачено почти 6,4 млрд грн. Более 1 млрд грн из полученных средств украинцы уже потратили.
Так, самыми популярными стали:
- книжные магазины ㅡ на них потратили 361 млн грн;
- кинотеатры (300 млн грн);
- театры, концерты и развлекательные услуги (138 млн грн);
- пассажирские железнодорожные и авиаперевозки (134 млн грн);
- спорт (90 млн грн).
“єПідтримка” – это программа поддержки, по которой украинцы, прошедшие полный курс вакцинации против коронавируса, могут получить тысячу гривен.
Чтобы получить помощь, нужно оформить специальную карту в банке и подать заявку в Дии.
Вы получаете деньги на 4 месяца. Если за это время вы их не потратите – счет закроют. Снять их с карты, перевести на другую карту или потратить на другие категории товаров и услуг не получится.
Рассчитываться этими деньгами можно онлайн и офлайн, но только в указанных категориях украинского бизнеса. Банки будут распознавать COVID-тысячу в случае оплаты картой с помощью МСС-кодов.