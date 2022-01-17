Не смывает грехов: ПЦУ раскритиковала купание в проруби на Крещение

Многие верят, что купание в освященной проруби в форме креста на Крещение, “смывает” грехи, однако это не так, уверяет ПЦУ.

Об этом пресс-служба Православной Церкви Украины информирует в Фейсбук, передает NNS.

В ПЦУ подчеркнули, что традиция купания в проруби на Крещение не имеет ничего общего со “смыванием” грехов и получением особого Божьего благословения или духовного очищения.

“Никакого церковного предписания в Украинской Церкви для свершения погружения в зимнюю воду нет и никогда не было”, говорится в сообщении ПЦУ.

Смысл праздника и особое освящение воды состоит в том, что Иисус погрузился в воды Иордана не для очищения от личного греха, а для того, чтобы взять на себя грехи человечества, чтобы дать возможность людям через Крещение возможность обновиться и спастись. Таким образом, Господь проявил свою готовность пережить все, что переживает человек, которого он спасает.

Грехи также не смываются во время купания в холодной воде, ведь грех – это не внешняя проблема, а внутренняя. Для того, чтобы ее исправить, нужно сначала ее обнаружить, от всего сердца покаяться и измениться.

В ПЦУ отмечают, что обнажение напоказ своего тела, “подогрев” спиртными напитками, брань во время погружения в ледяную воду – это явно не “подражание” Иисусу Христу.

Более того, купаться в проруби не подготовленным для этого людям – это риск для здоровья и жизни.

Напоминаем, в среду, 19 января, отмечается один из важнейших христианских праздников — Крещение Господне.