Не призыв и не мобилизация: военный учет для женщин будет онлайн

В 2022 году Генеральный штаб Вооруженных сил Украины разработает ряд документов, которые сделают процесс военного учета понятным, прозрачным и максимально удобным.

Как пишет Укринформ, об этом заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила в Фейсбуке, передает NNS.

Она подчеркнула, что учет – это не призыв и не мобилизация.

“Приказ 313 не является неожиданным. В марте этого года был принят закон, которым введен именно такой учет. Поддержало абсолютное большинство фракций – то есть, это совместное парламентское решение направлено на обновление, усовершенствование системы военного учета. Приказ является исполнением этого закона. Военный учет женщин был и раньше. К примеру, постановлением КМУ от 1994-го предусматривалось около 40 профессий/специальностей, которые были основанием для взятия женщин на военный учет, что интересно, до 2008-го было запрещено обнародовать это постановление. С тех пор часть профессий исчезла, другие – появились. Порядок постановки на военный учет требует обновления и усовершенствования”, отметила Маляр.

Она пояснила, что необходимо “навести порядок в военном учете и знать потенциал. Ведь одной из многих проблем, которая стала очевидной в 2014 – это разрушенная система военного учета”.

“Нужно ли уже завтра идти в территориальные центры комплектования (бывшие военкоматы). Нет. На это есть целый 2022 год”, заметила Маляр.

По ее словам, “исполнение закона об обновлении системы военного учета будет продолжаться в течение всего года. В течение 2022 года Генеральный штаб создаст ряд документов, которые сделают процесс военного учета понятным, прозрачным и максимально удобным. Также будут пересматриваться уже существующие нормы”.

“Сейчас мы работаем над тем, чтобы перевести в онлайн формат и автоматизировать этот процесс – в части, в которой это будет технически возможно”, отметила Маляр.

Как сообщалось, Министерство обороны расширило перечень специальностей и профессий, предусматривающий взятие женщин в возрасте от 18 до 60 лет на военный учет как военнообязанных. Об этом говорится в приказе министерства №313, принятом 11 октября 2021 года, документ вступил в силу 17 декабря.

В списке приводится 35 видов специальностей. Там есть все самые популярные сферы – от общепита до банковского дела, а еще: программисты, юристы, журналисты, музыканты, социальные работники, бухгалтеры, работники гостиниц, делопроизводители, рекламщики и т.д. Полный список здесь.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил 26 декабря, что часть процессов, осуществляемых при постановке на военный учет, с 2022 года, вероятно, можно будет перевести в онлайн.