Названа типичная ошибка при уплате штрафов за нарушение правил дорожного движения

Почти каждый водитель сталкивается с необходимостью уплаты штрафов за нарушение правил дорожного движения (ПДД). Но нередко бывает ситуация, когда уплата такого штрафа совершается с ошибкой.

NNS рассказывает, какую ошибку чаще всего допускают водители и как ее можно избежать.

Как пишет “Адвокат Права”, чаще всего ошибкой является то, что водитель не указывает номер постановления о наложении штрафа или номер исполнительного производства в назначении платежа.

Почему это важно?

В таких случаях средства хотя и попадают в государственный бюджет, однако, не используются для погашения именно конкретного штрафа и остаются «замороженными». Как следствие – такой штраф расценивается государственными органами как неуплаченный.

Платить придется больше. Еще одним следствием такой ошибки станет удвоение размера штрафа и отправка постановления о наложении штрафа для принудительного исполнения в соответствующий отдел государственной исполнительной службы. В рамках исполнительного производства к двойному размеру штрафа добавляются суммы исполнительного сбора и других расходов исполнительного производства.

Кроме того, может быть наложен арест на банковские счета и имущество, а также применены другие меры принудительного исполнения постановления.

Для исправления ситуации придется обращаться в органы МВД, Казначейство, Государственную исполнительную службу.

Как этого избежать?

Существует по меньшей мере три способа оплаты штрафов за нарушение ПДД, которые обезопасят от подобных ситуаций:

через кассу банка или самостоятельно через систему интернет-банкинга / мобильное приложение банка, с обязательным указанием номера постановления о наложении штрафа. Выбирая этот вариант, следует быть внимательными и проверять правильность реквизитов, данных плательщика и назначение платежа, даже если квитанцию формирует кассир банка.

через электронный кабинет водителя. Для входа в кабинет требуется авторизоваться через электронную подпись или BankID или MobileID.

через Opendatabot, с помощью которого можно не только уплатить штраф, но и бесплатно подписаться и получать еженедельно уведомления о новых штрафах за нарушение ПДД. Для этого нужно ввести налоговый номер и номер авто. Это самый простой способ, поскольку не нужно авторизоваться или проверять назначение платежа. Кроме того, штраф в боте уплачивается с одновременным уведомлением МВД о факте оплаты, что ускоряет его погашение.

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