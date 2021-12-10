Налоговая проверит доходы украинцев с 1995 года

Налоговая служба начнет проверять доходы украинцев с 1995 года. Это произойдет после завершения нулевого декларирования.
Об этом в интервью “Новому времени” рассказал глава Министерства финансов Сергей Марченко, пишет Обозреватель, передает NNS.
Он отметил, что уже почти готова концепция законопроекта о косвенных методах налогообложения.
“Все должны понимать, что за декларированием немедленно должны последовать косвенные методы налогообложения. Сейчас мы разрабатываем соответствующий законопроект, у нас фактически есть готовая концепция”,сказал министр.
Марченко объяснил, что косвенные методы налогообложения предусматривают после налоговой амнистии проведение налоговой оценки операций физлиц. Речь идет о приобретении объектов недвижимости или дорогостоящих вещей без задекларированных доходов.
“Если есть факт покупки крупного объекта недвижимости, а задекларированных доходов нет, и амнистию человек не проходил, то есть он не показал своих реальных доходов, с которых почему-то не были уплачены налоги…Следствием этого является то, что налоговая должна доначислить сумму неуплаченных налогов”,указал глава ведомства.
Он добавил, что неуплаченные налоги будут доначислены не на всю стоимость покупки, а на разницу между задекларированными доходами и стоимостью приобретения.
По его словам, система косвенного налогообложения будет работать автоматически: в момент регистрации соглашения о купле-продаже, информация появляется в налоговой, а та уже проверяет информацию. Если нет оснований, человека беспокоить не будут.
Марченко отметил, что сейчас украинцы добровольно задекларировали более 250 миллионов гривен.