Налог на авто в 2022 году: сколько придется платить украинцам

Украинцам рассказали, во сколько обойдется транспортный налог на авто в 2022 году.
Об этом NNS узнал из сообщения Хвиля.
Так, с 2022 года украинцы будут платить налоги на машины по новым правилам. К тому же в рамках “ресурсного законопроекта” расширят количество тех, кто должен платить в бюджет за свои авто.
Данные нововведения предусмотрены законопроектом №5600, который в ближайшее время будет принят во втором чтении.
Каждый год Министерство экономики Украины обнародует на своем сайте список авто, владельцы которых должны платить налог.
На данный момент действуют два основных критерия:
- машина, возраст которой не должен превышать пять лет;
- стоимость машины должна составлять более 375 минималок (с 2022-го это 2,5 млн. гривен).
Если изменят правила, критерии будут следующими:
- машина, возраст которой не должен превышать 5 лет;
- машина должна стоить более 200 минималок (с 2022 года это 1,3 млн грн).
Что касается размера налога, то он составляет 25 тысяч гривен. При этом платить его нужно каждый год и только один раз.
Для кого в Украине техосмотр авто станет обязательным в 2022 году
А вот если не уплатить такой налог в течение 60 дней, то сумма будет расти. Если заплатить за первые 90 дней – плюс 10% штрафа, а после 90 дней – 20%. В дополнение к этому автомобиль или другое имущество могут арестовать (так называемый налоговый залог).
Украинцы смогут пользоваться машиной в залоге, но продать или подарить ее не удастся. К тому же налоговики имеют право забрать автомобиль, продать его, и из полученной суммы получить платеж, а сдачу вернуть уже бывшему владельцу автомобиля.