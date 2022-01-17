Налог на авто в 2022 году: сколько придется платить украинцам

Украинцам рассказали, во сколько обойдется транспортный налог на авто в 2022 году.

Об этом NNS узнал из сообщения Хвиля.

Так, с 2022 года украинцы будут платить налоги на машины по новым правилам. К тому же в рамках “ресурсного законопроекта” расширят количество тех, кто должен платить в бюджет за свои авто.

Данные нововведения предусмотрены законопроектом №5600, который в ближайшее время будет принят во втором чтении.

Каждый год Министерство экономики Украины обнародует на своем сайте список авто, владельцы которых должны платить налог.

На данный момент действуют два основных критерия:

машина, возраст которой не должен превышать пять лет;

стоимость машины должна составлять более 375 минималок (с 2022-го это 2,5 млн. гривен).

Если изменят правила, критерии будут следующими:

машина, возраст которой не должен превышать 5 лет;

машина должна стоить более 200 минималок (с 2022 года это 1,3 млн грн).

Что касается размера налога, то он составляет 25 тысяч гривен. При этом платить его нужно каждый год и только один раз.

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А вот если не уплатить такой налог в течение 60 дней, то сумма будет расти. Если заплатить за первые 90 дней – плюс 10% штрафа, а после 90 дней – 20%. В дополнение к этому автомобиль или другое имущество могут арестовать (так называемый налоговый залог).

Украинцы смогут пользоваться машиной в залоге, но продать или подарить ее не удастся. К тому же налоговики имеют право забрать автомобиль, продать его, и из полученной суммы получить платеж, а сдачу вернуть уже бывшему владельцу автомобиля.