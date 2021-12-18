Верховная Рада может ввести накопительную пенсионную систему в начале 2022 года.

Такое мнение высказал председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук во время брифинга, передает УНН, информирует NNS.

“Вопрос пенсионной реформы. К большому сожалению, вчера через соответствующие блокировки в Раде мы не успели дойти до этого законопроекта, но мы готовы рассмотреть соответствующие законопроекты уже в начале следующего года и ввести накопительную пенсионную систему, которая будет давать возможность каждому из нас откладывать на свою пенсию”, рассказал Стефанчук.

В правительстве ищут способы для запуска пенсионной реформы в 2023-2024 годах. Однако единого видения, как внедрять второй уровень пенсионной системы сейчас нет.

Запланированная модель финансирования таких пенсий состоит из 1% от ЕСВ + 1% из другого источника. Как к другому источнику в Минфине склоняются к прямой бюджетной программе.

Премьер Денис Шмигаль также заявил, что начало пенсионной реформы будет происходить “за счет государства”.

Эксперты указывают: вопрос не только в том, как будут собирать сбережения, но и куда их можно будет инвестировать – так, чтобы их по крайней мере не “съела” инфляция. Поскольку фондовый рынок в Украине почти не развит, выбор здесь небольшой: вкладывать средства можно будет в ОВГЗ и некоторые корпоративные облигации, говорят специалисты.

При этом, по словам министра финансов Сергея Марченко, украинцам не стоит рассчитывать на пенсию, если она не будет включать накоплений в негосударственных пенсионных фондах (НПФ). Такая ситуация с пенсиями связана с темпами старения населения: количество работающего населения сокращается, а количество пенсионеров растет.

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