Нацбанк вводит плату за использование системы BankID

НБУ с 1 февраля 2022 года вводит тарифы на услуги, предоставляемые абонентам в системе BankID, в частности за подключение и пользование ею.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства, передает NNS.

“Спрос на подключение к системе BankID НБУ новых организаций, предоставляющих гражданам Украины свои услуги удаленно, постоянно растет. Учитывая это, внедрение тарифов на услуги для абонентов системы позволит Национальному банку продолжать развивать функционал системы и одновременно покрывать расходы на ее сопровождение”, объяснили в регуляторе.

Так будут введены тарифы на услуги Национального банка:

подключение к системе абонента – 2 500 грн;

подключение к системе дополнительного абонентского узла – 2 000 грн;

сопровождение подключенного к системе абонента – 600 грн ежемесячно;

обработка системой каждого успешного подтверждения электронной дистанционной идентификации между абонентом-идентификатором и абонентом – поставщиком услуг (плательщиком за этой услугой является абонент – поставщик услуг) – 0,10 грн.

Эти тарифы устанавливаются Национальным банком только для участников Системы BankID НБУ – банков и других компаний, оказывающих коммерческие услуги.

В то же время, Национальный банк оставляет безвозмездными услуги для абонентов, присоединившихся в статусе абонента, который предоставляет услуги исключительно для предоставления некоммерческих услуг.

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