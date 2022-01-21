Нацбанк предполагает, что тарифы на коммуналку придется поднимать

В Нацбанке Украины заявили, что тарифы на коммунальные услуги, возможно, нужно будет пересмотреть. Там объясняют это тем, что энергоносители на мировых рынках удерживают высокие цены.

Об этом NNS узнал из сообщения пресс-службы Национального банка Украины.

Из-за рисков инфляции Нацбанк ухудшил ее прогноз на 2022 год. Раньше инфляция ожидалась на уровне 5%, а теперь – 7,7%. Мировые цены на энергоносители будут оставаться выше дольше, чем ожидалось.

“Это будет не только давить на производственные расходы бизнеса, но и потребует постепенного пересмотра тарифов на жилищно-коммунальные услуги”, объясняет регулятор.

В НБУ отмечают, что тарифы на жилищно-коммунальные услуги должны быть установлены на экономически обоснованных уровнях. Это один из важных проинфляционных рисков.

Если тарифы в одночасье установить обоснованными, то это устранит дисбалансы в секторе энергетики.

В то же время, такая ситуация создаст значительное инфляционное давление и приведет к ухудшению ожиданий. Как объясняет регулятор, отсрочка решений по тарифам соберет квазифискальные дисбалансы и ценовое давление в будущем.

НБУ отмечает, что именно на этом акцентировали внимание также в Международном валютном фонде во время первого пересмотра программы stand-by. Среди основных направлений работы определили, в частности, “уменьшение фискальных рисков от квазифискальных операций, в частности в энергетическом секторе”.

Тарифы в Украине в 2022 году

В этом году цены на газ для населения зимой останутся неизменными. Однако изменится стоимость распределения газа и единицы измерения голубого топлива.

Также украинцев ожидают новые тарифы на холодную воду.

Как уверял премьер-министр Денис Шмигаль, тарифы на тепло будут стабильными в течение всего сезона. Однако в Минэкономики прогнозировали их повышение.

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