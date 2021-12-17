На Украину надвигается арктический циклон с сильными морозами

Погода в Украине в ближайшие дни не порадует солнцем и ясным небом. Синоптики прогнозируют дожди с мокрым снегом, скачки температуры воздуха, а за ними в страну придет арктический циклон с сильными морозами.

Какая погода ждет украинцев в ближайшие дни, рассказала синоптик Наталка Диденко и в Украинском гидрометцентре, пишет РБК-Украина, передает NNS.

Погода в пятницу

В пятницу все регионы Украины охватит осадками – будет идти дождь, дождь с мокрым снегом, мокрый снег.

“Эта облачность, которая украла у нас солнце, будет висеть над головами и далее. Ветер северный, северо-западный, умеренный. В западных областях завтра может задувать до штормового – осторожнее под балконами, бигбордами и большими деревьями”, предупредила Диденко.

Температура воздуха в Украине 17 декабря будет колебаться от -1 градуса до +3 градусов.

В Киеве в пятницу ожидается небольшой мокрый снег и температура воздуха около нуля.

“Полетает мокрый снег или просто сядет толстой шапкой плотная влажная облачность. Столбики термометров будут крутиться около 0 +3 градусов”, добавила синоптик.

Погода на выходных

По прогнозу Украинского гидрометцентра, в субботу и воскресенье ожидается мокрый снег и понижение температуры воздуха в большинстве областей страны.

Небольшое прояснение в воскресенье ожидается только на юге. Температура воздуха ночью начнет опускаться д0 -3 -5 градусов, днем ожидается от -1 до +3 градусов.

Погода на следующей неделе

Со вторника, 21 декабря, в Украину зайдет арктический циклон. Ожидается резкое понижение температуры воздуха.

Ночью ожидается до -8 -13 градусов. Днем столбики термометров покажут -5 -11 градусов.

Морозы и снег почти каждый день – погода в Украине