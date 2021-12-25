На социальные продукты питания могут ввести наценки

Правительство Украины разрабатывает механизмы поддержки украинских производителей продуктов питания, в связи с чем на социальные продукты могут ввести наценки.

В связи с энергетическим кризисом в Европе, который может повлиять на колебания цен, президент Владимир Зеленский дал поручение правительству разработать механизм поддержки украинских производителей социальных продуктов питания.

Об этом сообщили на сайте президента Украины, со ссылкой на novyny.live передает NNS.

Поддержка украинских производителей социальных продуктов

Как сообщил премьер-министр Денис Шмигаль, по поручению президента правительство начало разрабатывать механизм поддержки украинских хлебопеков, а также производителей социальных продуктов питания.

Глава правительства также подчеркнул, что в условиях стремительного роста цен на газ в мире украинские производители тоже рассматривают повышение стоимости на свою продукцию. Поэтому главной задачей программы поддержки должна стать помощь производителями и защита потребителей.

“Будем рассматривать возможность введения соответствующих наценок на социальные продукты питания, в частности социальный хлеб. Будем рассматривать возможность прямых дотаций или специальных цен для производителей социальных продуктов, социального хлеба”, сказал Денис Шмыгаль.

Также он преодолевал, что ведутся консультации с бизнесом, чтобы рассчитать потребности и уровень необходимой поддержки со стороны государства. Свои предложения правительство озвучит уже в ближайшее время.

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