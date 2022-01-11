На сколько в Украине подорожают хлеб, молоко и мясо – прогноз эксперта

В Украине промышленные предприятия, в том числе пищевые, платят за газ и электроэнергию огромные суммы. Поэтому дорожает и их продукция.

О нынешней кризисной ситуации в энергетике и пищевой промышленности «Фактам» рассказал президент ОО «Украинская организация защиты потребителей услуг» Олег Титамир, передает NNS.

Хлеб

Как отмечает эксперт, речь идет прежде всего о хлебопекарной отрасли.

“Здесь играет роль, кроме космической цены на газ, то, что 80% зерновых идут на экспорт, а цены на сырье, оставшееся для внутреннего рынка, приближаются к экспортным, мировым. Уже сегодня существенный рост себестоимости хлебопекарной продукции приводит к тому, что многие предприятия работают «в ноль», а некоторые с убыточными показателями».

Титамир объясняет, что большинство этих компаний покупают газ по цене 50-52 тысяч гривен за тысячу кубометров:

“При таких увеличенных расходах многим предприятиям может в ближайшие недели не хватить доходов, чтобы даже покрыть заработные платы”.

В то же время, говорит эксперт, многие хлебозаводы не могут поднять цены на продукцию, поскольку они зафиксированы контрактами с ритейлерами. Да и при нынешней покупательной способности населения вряд ли кто-нибудь будет покупать хлеб по цене 40-50 грн за буханку, тогда, скорее всего, будет катастрофическое сокращение продаж.

“Если государство срочно не вмешается в ситуацию, все эти факторы могут привести к перебоям в производстве хлеба и его дефициту на прилавках магазинов и супермаркетов, а то и в целом к ​​закрытию хлебозаводов. При этом хлеб является продуктом №1 в потребительской корзине, и его дефицит чреват ростом социального напряжения и массовыми протестами”, добавляет он.

Молоко

Под ощутимый удар из-за цен на газ попала молочная отрасль — уже сегодня некоторые производители считают нецелесообразной производственную деятельность в этом сегменте из-за космического роста цен на энергоносители.

К примеру, компания-владелец «Яготинского» предупредила своих торговых партнеров о невозможности дальше работать с убытками.

“Для компаний молочной отрасли цена газа за год выросла почти в 10 раз, электроэнергии — в 2,5 раза, также повысилась стоимость таропаковочных материалов и молока-сырья. Поэтому многие из них просят сегодня ритейловые сети о принятии «экономически обоснованных» цен, а это значит, что потребителям нужно готовиться к существенному повышению розничных цен на молоко, сметану, кефир и другие молочные продукты. Удорожание может составлять от 25% и выше”, считает Титамир.

Мясо

Под угрозой коллапса сегодня птицеводство и переработка мяса птицы.

“Поскольку газ является основным энергоносителем, используемым предприятиями этого сегмента в производственном процессе, для соблюдения микроклимата в птичниках. Поставщики газового ресурса предлагают птицеводам цены на январь в размере 59-60 грн за кубометр топлива, что является неподъемным уровнем и угрозой всей отрасли. В этой связи также возросла и стоимость кормов”. “При таких ценах птицеводческие предприятия вынуждены будут сократить производство, или полностью его остановить, что может привести к массовой гибели птицы и увольнению персонала. Кроме того, в связи с увеличенной себестоимостью, отечественные производители курятины теряют свои конкурентные преимущества перед зарубежными компаниями, взлет цен на газ эти преимущества нивелировал, что ставит под угрозу этот сегмент украинского экспорта”, говорит эксперт.

Кроме того, известно, что из-за цен на газ, достигающих 50-70 тысяч гривен за тысячу кубометров, начали останавливать производство десятки кондитерских предприятий, отрасль стала кризисной, добавляет Титамир.

Как информирует “Дом“, чтобы сохранить цены на социально значимые продукты, правительство будет поддерживать производителей в условиях роста стоимости газа. Министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко подписал меморандум о взаимопонимании по стабилизации цен на природный газ собственной добычи для производителей муки и хлеба, молока, мяса и подсолнечного масла. Со стороны бизнеса документ подписали главы профильных ассоциаций.

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