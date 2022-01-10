На рынках “бабушки” продают овощей и фруктов на 35 млрд грн в год – эксперт

На украинском рынке свежих овощей и фруктов предприятия розничной торговли и предприниматели суммарно обеспечивают 55% всех продаж, а остальные 45% приходятся на неорганизованную торговлю.

Об этом NNS узнал из сообщения на сайте UBR, который ссылается на EastFruit.

По оценкам аналитика аграрных рынков и международного консультанта Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Андрея Панкратова, около половины торговли плодоовощной продукции в стране, или же 35 млрд грн ежегодно идут “мимо кассы” – через “бабушек” на стихийных рынках и на базарах, которые являются “прямыми конкурентами розничного бизнеса”.

По данным исследования ФАО, на сетевую розницу приходится всего около 40% всей торговли свежими овощами и фруктами. При этом доля самообеспечения домохозяйств плодоовощной продукцией снижается, что является положительным сигналом для профессиональных игроков рынка, отметил эксперт.

Эксперты ФАО в исследовании плодоовощного ритейла Украины определили несколько ключевых особенностей рынка.

Во-первых, около трети объема потребления свежих овощей и фруктов в Украине население выращивает самостоятельно, что в денежном выражении составляет около 54 млрд грн в год.

Во-вторых, неорганизованная торговля свежими фруктами и овощами составляет около половины всех розничных продаж. Речь идет о продаже за наличные деньги как на стихийных, так и на стационарных рынках.

В-третьих, в последнее время появился еще один феномен – онлайн-продажа свежих фруктов, овощей, ягод и зелени. И этот сегмент развивается сейчас гораздо более высокими темпами, чем традиционные супермаркеты.

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