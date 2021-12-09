На Новый год в Украине ударит сильный мороз – прогноз синоптиков

Температура воздуха на Новый год может резко упасть, и украинцы столкнутся с -15 градусов. Однако снега может и не быть, так как его с каждым годом выпадает все меньше из-за глобального потепления.

Как рассказала на пресс-конференции в Укринформе заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова, в Украине на новогодние праздники будет достаточно холодно. При этом, снежный покров будет нестабильным.

Об этом NNS узнал из сообщения Обозреватель.

Синоптик объяснила, что в декабре будет достаточно тепло. Температуры часто будут повышаться до плюсовых отметок. Это, по мнению специалисты, не даст сформироваться стойкому снежному покрову, тем более, задержаться до праздников.

“На переходе от декабря к январю, в праздничные дни, с переменным успехом, то мороз, то тепло будет. Самые холодные дни, а это до -15С, попадают на начало января, то есть праздники новогодние будут сопровождаться морозными днями”, сказала Мартазинова.

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Ее коллега – заведующая отделом метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух в комментарии Фактам ICTV отметила, что говорить точно, какими будут праздники еще рано. Так как наиболее точное предсказание погоды можно дать за три дня до конкретной даты.

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В то же время, она согласилась, что средние температуры каждый год повышаются и не стоит этой зимой ждать продолжительных холодов.

“Мы видим, что на значительной территории Украины зима из категории умеренно суровой переходит в категорию мало суровой”, сказала специалист.

На Востоке Украины уже наблюдается зима, которая ранее была характерна для западных областей.

По ее же прогнозам, такая тенденция будет усиливаться и в будущем не стоит ожидать классических зим с трескучими морозами и снегом по колено. Теплее станет во всех регионах.

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Балапух отметила, что изменения могут не быть резкими, но уже во второй половине столетия они могут ускориться.

Между тем в Укргидрометцентре уточнили, что средняя температура воздуха в декабре на территории страны составит от -4° до +3°, что близко к норме.

Месячное количество осадков ожидается в пределах 33-78 мм, в горных районах – местами 81-105 мм.

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