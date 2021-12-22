На Новый год Украину завалит снегом: где ожидаются самые сильные осадки

Украину под Новый год завалит снегом – местами насыплет снега до 60 сантиметров.

Максимальная вьюга ожидается в северных регионах страны.

Об этом свидетельствуют данные Ventusky, информирует Апостроф, передает NNS.

30 декабря в стране максимальный слой снега ожидается в северных областях. Там высота снежного покрова местами будет достигать 60 сантиметров. В Карпатах снега также наметет немало – до 45 сантиметров.

В Киеве ожидается слой снега до 23 см, в Сумах – до 28 см, в Житомире – до 22 см, в Ровно – до 31 см, в Луцке – до 34 см, в Чернигове – до 46 см, Львове, Тернополе, Хмельницком и Винницы – до 9-13 см, в Ковеле – до 50 см.

В то время как в “синей зоне” уровень снега не превысит 5-6 сантиметров.

В течение 31 декабря, 1 января и 2 января ситуация не изменится.

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