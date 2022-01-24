На дорогах Украины появятся полицейские автомобили “фантомы”

Уже на этой неделе полицейские автомобили «фантомы» начнут следить за порядком на дорогах Украины.

Об этом сообщил Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский в эфире одного из телеканалов, информирует Правительственный портал, передает NNS.

По словам главы МВД, новые полицейские автомобили «фантомы» имеют, прежде всего, превентивную функцию. Их задача — предотвратить правонарушение и возможные негативные последствия на дороге.

«Автомобиль «фантом» без опознавательных знаков и может фиксировать многие объекты одновременно. Система будет передавать информацию и нарушитель будет получать штраф за превышение скорости», сообщил глава МВД.

Также Денис Монастырский отметил, что автомобили «фантомы» будут фиксировать нарушение скоростного режима транспортными средствами по обоим направлениям дорожного движения: как в попутном направлении, так и в обратном.

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Ожидается, что присутствие таких автопатрулей на наших дорогах будет способствовать соблюдению Правил дорожного движения и улучшит ситуацию на дорогах.

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