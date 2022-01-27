Министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что МВД проведет массовые учения для населения на случай чрезвычайной ситуации.

Об этом NNS узнал из сообщения на портале МВД.

“Министерство внутренних дел Украины проведет тренировку для населения на случай возникновения чрезвычайных ситуаций. Они пройдут в разных регионах страны”, говорится в сообщении.

Монастырский также отметил, что к учениям будут привлечены лучшие специалисты и инструкторы ГСЧС, НПУ, НГУ и ГНСУ.

“Акцент будет сделан на вопросе безопасности обращения с взрывоопасными предметами. Все инструкторы проходили мощные учения за рубежом, в Британии, США, Канаде, Польше и других странах”, рассказал он.

Также будет проверена работа систем гражданской безопасности в населенных пунктах, добавил министр.

И.о. председателя Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Сергей Крук сообщил, что ГСЧС уже начало подготовку к этим учениям.

“В онлайн-режиме была собрана Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям, для того чтобы органы власти на местах глубже поняли содержание учений. В то же время мы проговорили основные вопросы: оповещение, порядок использования защитных сооружений, эвакуацию. Все это самое простое, что нужно для нормального функционирования системы гражданской защиты”, сказал Крук.

Как действовать в случае чрезвычайной ситуации или войны: украинцам дали инструкции