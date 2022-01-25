Может привести к снижению зарплат: как повлияет на украинцев новое налогообложение

Власти планируют объединить в один налог три сбора по зарплате – подоходный налог, единый социальный взнос и военный сбор, а затем снизить их суммарную ставку сначала до 30%, а затем и до 25%. Все это может привести к увеличению налоговой нагрузки на работников и привести к снижению зарплат.

Такое мнение UBR.ua высказала бухгалтер-эксперт аутсорсинговой компании Accountor Ukraine Татьяна Шеремет, передает NNS.

Она пояснила, что сегодня часть указанных налогов работодатель удерживает с оклада сотрудника – речь идет о НДФЛ (18%) и военном сборе (1,5%), за вычетом которых работник получает зарплату на руки. В то же время ЕСВ (22%) оплачивает работодатель за сотрудника.

Кто будет плательщиком налога: работник или работодатель?

“Но если объединять все в один налог, то кто будет его плательщиком? Если сотрудник, то это увеличит налоговую нагрузку на население. Не приведет ли это к еще большей “тенизации”, ведь не каждый работник будет иметь возможность платить треть заработной платы в бюджет?”, спрашивает Шеремет.

С другой стороны, снизить заработную плату на процент НДФЛ и военного сбора согласно действующему трудовому законодательству “не так просто и на это нужно время” – например, чтобы предупредить работников об ухудшении условий труда, говорит эксперт.

“Если оставить оклады без изменений, то фонд заработной платы вырастет на 10%, что для многих компаний может быть критично”, заметила Шеремет.

Эксперт также обращает внимание, что НДФЛ и ЕСВ применяются не только к зарплате. Так, из стоимости “дополнительного блага” – безвозмездно предоставленных работодателем товаров и услуг – сотрудник тоже должен уплатить налоги.

“Если с дополнительного блага также будет удерживаться объединенный налог по ставке 30%, то за одну командировку можно будет потратить всю зарплату”, отметила Шеремет.

Кроме того, у бухгалтера возникли вопросы ксательно применения ЕСВ к максимальной (15 минзарплат) и минимальной (одна минзарплата) базе оплаты труда – их будет сложно использовать при объединении трех сборов.

В то же время, Татьяна Шеремет согласилась с тем, что унификация зарплатных налогов упростит для компаний и бухгалтеров процесс администрирования и, вероятно, ведение отчетности. Однако в целом пока эксперт не уверена в целесообразности и эффективности реформы.

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