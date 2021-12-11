“Может осуществиться и худший сценарий” – президент Литвы о возможном нападении РФ

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что вероятность российской агрессии против Украины является очень высокой. Он предположил, что может осуществиться худший сценарий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi, передает NNS.

С соответствующим заявлением он выступил после беседы с президентом США Джо Байденом, в которой приняли участие лидеры стран “Бухарестской девятки”.

“Как я сказал президенту США, это звоночек не только для Украины, это звоночек и для всего восточного фланга НАТО, страны Балтии тоже чувствуют прямую угрозу”, отметил Науседа.

По его словам, лидеры “Бухарестской девятки” договорились с США, что их ответ, в военном смысле этого слова, “будет адекватным”.

“Можем рассчитывать на подкрепление в военном смысле, который позволит нам чувствовать себя более защищенным. Мы констатировали, что вероятность российской агрессии очень высока, есть много признаков, которые показывают, что может осуществиться и худший сценарий – военная интервенция на территорию суверенного независимого государства. Мы вместе должны сделать все, чтобы этого худшего сценария не было”, сказал Науседа.

Президент Литвы подчеркнул, что сдерживание – это лучшее средство, чтобы “уважались права независимых государств”, а Байден “берет на себя и необходимое лидерство, и сплачивает силы”, чтобы был дан вполне четкий ответ и сделана ясная ссылка агрессивным режимам, что такие действия не останутся без ответа.

“Ответ будет самым жестким вся мировая и даже европейская политическая архитектура очень сильно изменится, а характер санкций будет самым жестким”, резюмировал Науседа.

Напомним, недавно руководитель Главного управления разведки Миноброны Украины Кирилл Буданов заявил, что Украина не имеет достаточно военных ресурсов, чтобы отразить возможное полномасштабное вторжение России. Страна нуждается в поддержке Запада.

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