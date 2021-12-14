Погода в Украине вскоре изменится – синоптики прогнозируют, что как дневная так и ночная температура будет минусовой, а снег ожидается едва ли не каждый день.

Что будет с синоптической ситуацией в стране в следующие две недели пишет РБК-Украина, передает NNS.

Так, по прогнозу синоптиков Gismeteo, снижения температуры до -1… -6 днем и -3… -9 ночью следует ждать во второй декаде декабря, то есть с 20-х чисел. На юге, конечно, температура будет повыше.

Осадков будет немало – снег ожидается почти каждый день.

Погода в Украине на этой неделе

А вот на этой неделе, 13-19 декабря, температура будет пока что выше нуля днем и немного ниже – ночью. Будет в основном пасмурно, осадки в виде дождя и мокрого снега (в зависимости от температуры).

Что будет с погодой сегодня?

По прогнозу Наталки Диденко, в Украине 14 декабря ожидается в основном пасмурная погода, разве что на Закарпатье может быть немного солнца.

На остальной территории в основном “влажная плотная облачность”, местами небольшие осадки – мокрый снег, морось.

Температура воздуха во вторник будет колебаться от -2 мороза до +3 тепла.