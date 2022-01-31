Минус 50% в платежке: как уменьшить расходы на коммуналку

Государственная программа по энергоэффективности, действующая в Украине, достаточно популярна среди украинцев, поскольку позволяет достаточно быстро «вернуть» средства, потраченные на термомодернизацию жилья, уменьшить суммы в счетах и получить значительно более высокий уровень комфорта в собственных домах.
Об этом в своем блоге «Минус 50% в платежке. Как энергоэффективность позволяет уменьшать расходы на коммуналку и повышать комфорт в домах» в одном из изданий написала заместитель министра энергетики Юлия Пидкоморна, информирует Правительственный портал, передает NNS.
“Государственная программа по энергоэффективности – проверенный годами эффективный инструмент государственной поддержки при внедрении энергоэффективных мероприятий в домах. Программа предоставляет софинансирование жильцам домов, решивших произвести термомодернизацию. Часто государственная программа усиливается также местными программами, масштабирующими их эффект и значительно уменьшающими инвестиции, которые нужно сделать самим жителям”,отмечает в своем блоге Юлия Пидкоморна.
Так, по словам замминистра, за 7 лет Программой воспользовались около 870 тысяч домохозяйств, которые проинвестировали в энергоэффективные мероприятия и получили государственную компенсацию почти в 3,5 млрд гривен.
“В целом комплексная термомодернизация дома (от установки домовых счетчиков тепла и индивидуальных тепловых пунктов до замены дверей и окон) способна снизить потребление энергии на 50% и даже больше. А вместе с этим – снизить расходы на отопление и горячее водоснабжение”,отмечает Юлия Пидкоморна.
Заместитель министра привела пример энергомодернизации жилищного фонда Польши, где за 20 лет была проведена масштабная термомодернизация жилищного фонда. Она также подчеркнула, что размер компенсации по кредитам в Украине со стороны государства больше, чем в Польше.
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