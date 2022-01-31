Минус 50% в платежке: как уменьшить расходы на коммуналку

Государственная программа по энергоэффективности, действующая в Украине, достаточно популярна среди украинцев, поскольку позволяет достаточно быстро «вернуть» средства, потраченные на термомодернизацию жилья, уменьшить суммы в счетах и получить значительно более высокий уровень комфорта в собственных домах.

Об этом в своем блоге «Минус 50% в платежке. Как энергоэффективность позволяет уменьшать расходы на коммуналку и повышать комфорт в домах» в одном из изданий написала заместитель министра энергетики Юлия Пидкоморна, информирует Правительственный портал, передает NNS.

“Государственная программа по энергоэффективности – проверенный годами эффективный инструмент государственной поддержки при внедрении энергоэффективных мероприятий в домах. Программа предоставляет софинансирование жильцам домов, решивших произвести термомодернизацию. Часто государственная программа усиливается также местными программами, масштабирующими их эффект и значительно уменьшающими инвестиции, которые нужно сделать самим жителям”, отмечает в своем блоге Юлия Пидкоморна.

Так, по словам замминистра, за 7 лет Программой воспользовались около 870 тысяч домохозяйств, которые проинвестировали в энергоэффективные мероприятия и получили государственную компенсацию почти в 3,5 млрд гривен.

“В целом комплексная термомодернизация дома (от установки домовых счетчиков тепла и индивидуальных тепловых пунктов до замены дверей и окон) способна снизить потребление энергии на 50% и даже больше. А вместе с этим – снизить расходы на отопление и горячее водоснабжение”, отмечает Юлия Пидкоморна.

Заместитель министра привела пример энергомодернизации жилищного фонда Польши, где за 20 лет была проведена масштабная термомодернизация жилищного фонда. Она также подчеркнула, что размер компенсации по кредитам в Украине со стороны государства больше, чем в Польше.

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