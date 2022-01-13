Медикам повысили минимальную зарплату: сколько будут получать

Кабинет Министров Украины принял постановление о повышении заработной платы медикам. Сколько будут получать в 2022 году?

Об этом глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий пишет в своем Telegram-канале, передает NNS.

По его словам, месячная зарплата медработников, работающих в учреждениях здравоохранения, должна быть не меньше 20 тыс. грн для врачей и 13,5 тыс. грн – для среднего медперсонала

Врачи первичного звена такую ​​зарплату должны получать в случае, если семейного врача выбрали не менее 70% пациентов от оптимального объема практики первичной медицинской помощи.

Если врач или специалист работают неполный рабочий день, оплата труда по новым требованиям производится пропорционально отработанному времени.



Напомним, в конце 2021 года медики киевских городских больниц получили дополнительные выплаты. Им заплатили от 6000 до 10 000 гривен пособия из городского бюджета.

В июне прошлого года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о повышении минимального размера заработной платы для медицинских работников во время выступления, посвященного Дню медика.

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