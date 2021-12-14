Медикам будут доплачивать за престижность труда: какой будет надбавка

На рассмотрении Кабинета Министров находится проект постановления об установлении с 1 января 2022 года доплаты за престижность труда медицинским работникам, что призвано увеличить размер зарплатных выплат.

Об этом NNS узнал из сообщения на сайте Факты.

Речь идет о довольно существенных суммах, так, специалистам с базовым высшим и неполным высшим медицинским образованием обещают до 300% от оклада, а для врачей и профессионалов с высшим немедицинским образованием, допущенных к медицинской деятельности в учреждениях здравоохранения, — до 500%.

Надбавки предлагается рассчитывать, основываясь на размере должностного оклада (тарифной ставки) работника 1 тарифного разряда по Единой тарифной сетке (с 1 декабря 2021 года составляет 2893 гривен).

Конкретный размер надбавки за престижность в 2022 году будет устанавливать руководитель заведения по согласованию с профкомом, однако в итоге зарплата медиков не должна быть ниже:

13500 грн — для специалистов с базовым высшим и неполным высшим медицинским образованием;

20000 грн — для врачей и профессионалов с высшим немедицинским образованием, допущенных к медицинской деятельности в учреждениях здравоохранения.

Кроме того, в одобренном Радой государственном бюджете на 2022 год дополнительно предусмотрено финансирование в размере 2 млрд грн для увеличения заработных плат медицинским работникам учреждений, находящихся в управлении Министерства здравоохранения Украины.

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