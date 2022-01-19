Массовое недовольство новым школьным меню. Что говорит о проблемах Клопотенко

С 1 января 2022 года школьников начали кормить по-новому и эти изменения вызвали огромный резонанс – в стране массовое недовольство новым школьным меню. Когда и как будут решены эти проблемы?

Шеф-повар, соавтор реформы школьного питания в Украине и идеолог проекта по изменению культуры питания Евгений Клопотенко рассказал, почему его меню вызвало такое сопротивление и когда питание в школах перестанет быть скандальной темой.

“Обозреватель” приводит его прямую речь, передает NNS.

Люди всегда воспринимают изменения как угрозу

Любая реформа всегда вызывает сопротивление – это особенность человеческого мозга, воспринимать перемены как угрозу. Сейчас идет активная фаза реформы, и такая широкая огласка – это хорошо, значит, перемены действительно происходят.

Скажу честно, я был готов к критике реформы. Невозможно в один момент изменить питание в 15 тыс. школ страны – всегда будут те, кто что-то расслышал, неправильно понял, не разобрался до конца или те, кому не нравятся предложенные изменения.

Как показывает опыт, те школы, которые перешли на новое школьное питание раньше, с сентября, уже наладили все процессы, и дети с удовольствием идут в школьную столовую. Тем, кто начал только в январе, конечно, понадобится время для адаптации к новым требованиям.

Шанс на здоровую нацию

Мне много пишут по новому меню. Я стараюсь отвечать, потому что стремлюсь помочь каждому разобраться. Об этом были и мои последние сообщения в Facebook – я дал ответы на самые распространенные вопросы.

Одна из причин такой реакции – подавляющее большинство украинцев не привыкли питаться здорово. Но я не могу их винить, раньше нас никто не учил основам здорового питания. Именно поэтому мы начали реформу со школ: взрослых изменить невозможно, а привить здоровые привычки детям – это наш шанс на здоровую нацию. Насколько мне известно, ЮНИСЕФ планирует большую информационную кампанию по здоровому питанию в Украине.

Работы всем хватит

Что и кто должен сделать, чтобы питание в школах перестало быть поводом для хейта, скандалов и конфликтов? Это, скорее, философский вопрос. Потому что здесь сошлось сразу много факторов:

естественное сопротивление переменам (мы 30 лет готовили именно так и не хотим ничего менять);

низкий уровень культуры питания и осведомленности в принципах здорового питания (баталии за чай с сахаром тому доказательство);

низкий уровень престижности профессии повара и оснащение части школьных столовых и многое другое.

Кто должен сделать что-то для перемен? Да каждый из нас. Работы всем хватит.

Два года – и все наладится

Чтобы ситуация с питанием в школах наладилась, я бы сказал, что уйдет два года. За это время закончится переоснащение столовых: уже два года государство выделяет субвенции на ремонт и техническое обеспечение школьных столовых, в 2022 году в госбюджет заложили 1,5 млрд грн.

Кроме того, моя команда уже начала работу над новым сборником рецептур для школ из 500 техкарт. За это время Госпродслужба найдет действенный механизм контроля, государство наведет порядок с закупками для школ.

О реформе школьного питания

Реформу школьного питания инициировала первая леди Елена Зеленская, меню разработал шеф-повар Евгений Клопотенко. Обновленное меню для столовых презентовали в мае 2021 года, оно рассчитано на 4 недели и содержит 160 блюд. Среди них такие:

яичница скрамбл;

итальянский омлет фритата;

итальянский овощной суп минестроне;

куриные наггетсы;

шпундра – свинина, тушенная со свеклой в свекольном квасе;

верещака – свиные ребрышки, запеченные в квасе со специями и чесноком.

В целом в меню должно быть меньше хлеба, меньше соли, меньше сахара, меньше жиров и одновременно – больше овощей, больше фруктов, больше мяса. В школьных буфетах теперь запрещено продавать булочки, сладкие газированные и негазированные напитки, продукты с высоким содержанием сахара или соли, консервантов, красителей и ароматизаторов.

А в конце октября Минздрав обнародовал технологические карты этого меню. Карты получили все необходимые экспертизы – это означает, что любая школа Украины может скачивать документ и кормить детей новыми блюдами. До сих пор новые нормы питания внедрялись постепенно – в школы и детские заведения оздоровления и отдыха, которые сами хотели изменить питание в столовых.